快訊／京華城調閱小組定調　「財團特權莫此為甚！令人痛心」

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台北市議會京華城調閱小組今（30）日舉行最終會議，召集人游淑慧率領參與議員召開會後轉述記者會，並公布5大結論，報告最後更定調這是「財團特權，莫此為甚，令人痛心」。游淑慧指出，由於京華城容積獎勵案歷時長且案情複雜，議會調閱小組共召開11次會議，調閱資料並約談相關人等，今天最終會議做成5大結論。社民黨北市議員苗博雅報告，第一點、調查的結果中發現，柯文哲前市長明知京華城案正在行政訴訟程序，還是做出與市府訴訟策略相反的做法，指示都發局叫都委會研議容積獎勵，是衍生後續爭端的根本原因。二、都發局是主管機關、都委會是審議機關，本應秉持專業客觀立場，但柯文哲跟議員座談會期間，直接指派都發局跟都委會，還請副市長彭振聲擔任PM，已違反客觀公正立場，對個案干涉介入，非常不可取。第三、京華城不是都更老舊建物，卻有三項自創容獎取得新增樓地板面積，本案行政程序容獎發放，已嚴重違反公益性跟對價性要求。第四、京華城是改建案，客觀上不適用都更容獎辦法，市府卻自創「準用都更」方式增加容獎，是台北市史上史無前例、且適法性也有非常嚴重的疑義。苗博雅強調，綜合四點的第五點結論是，種種提高京華城榮講的手法破壞都委會跟都發局應有的客觀公正性，柯文哲前市長又簽準都委會為私人陳情案案研議都更獎勵，再由都委會球員兼裁判，自己研議自己通過容獎，最後再由柯文哲核定公告生效。回顧歷程就像一輛「特權特快車」，京華城行政法院明明打輸官司，市府已贏得訴訟，京華城卻透過不公不義的程序取得容積獎勵，一般升斗小民的老屋都更是望穿秋水，不是老屋的京華城卻量身打造，「財團特權，莫此為甚！令人痛心！」