山陀兒是「歷史級的颱風」！路徑鬼切穿過台灣　全台風雨時程一覽

山陀兒颱風路徑向台灣步步進逼，中央氣象署預估，山陀兒颱風明天下半天會北轉，週三上半天有機會在高雄至屏東一帶登陸，且登陸前有可能變為強颱，明日至週四上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段；對此臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享本週颱風影響時的「全台風雨時程」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒強度、範圍及路徑的案例「極度少見」，可能是一次「歷史等級的颱風」，路徑因為導引氣流微弱，山陀兒颱風將在巴士海峽龜速北轉，之後轉向東北，在南台灣擇地登陸，隨後逐漸加速往東北遠離台灣，預計，週二至週四對台灣影響最劇烈，中心週三登陸南部，週四下半天遠離台灣，影響漸緩。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，不管颱風在西南部何處登陸，「花蓮、台東、恆春」都處於迎風面，強風豪雨不間斷，尤其花東雨量會非常可觀，恆春半島要注意颱風核心的狂風暴雨；「雙北、基隆、桃園、宜蘭」降雨會在颱風登陸後的週三開始，東北部特別小心，在東北季風配合之下，雨勢不斷，沿海地帶要注意強陣風。
至於離山陀兒颱風登陸最近的「台南、高雄、屏東」強風大雨躲不掉，沿海要注意強陣風、風暴潮、海水倒灌；南部風雨開始的時間，要等到颱風核心非常靠近陸地時才會開始，在這之前風雨感受「相當輕微」，絕不能掉以輕心，此外，颱風中心具體在何處登陸也要留意，因為「登陸點附近及南側會很可怕」，但登陸點北側會相對和緩一點。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」接著說明，「嘉義、澎湖群島」落在山脈阻擋與颱風核心的緩衝區域，以間歇性風雨為主，颱風越往北影響越緩和，但沿海仍要注意強烈陣風；「新竹至雲林地區」，由於颱風預計在高屏登陸，將成為山脈保護的背風面，風雨影響較為有限，只有沿海要注意強陣風，竹苗在颱風登陸後要注意焚風和較高氣溫。
氣象署簡任技正伍婉華則補充，山陀兒颱風未來進入南海之後還有增強空間，不排除變強颱，北轉的時間點估在明天下半天，但還有微調空間，完成北轉後速度稍微加快，但登陸後颱風可能在南台灣停留較長的時間，以歷史颱風經驗來看，山陀兒颱風確實是一顆非常特殊的案例。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，不管颱風在西南部何處登陸，「花蓮、台東、恆春」都處於迎風面，強風豪雨不間斷，尤其花東雨量會非常可觀，恆春半島要注意颱風核心的狂風暴雨；「雙北、基隆、桃園、宜蘭」降雨會在颱風登陸後的週三開始，東北部特別小心，在東北季風配合之下，雨勢不斷，沿海地帶要注意強陣風。
至於離山陀兒颱風登陸最近的「台南、高雄、屏東」強風大雨躲不掉，沿海要注意強陣風、風暴潮、海水倒灌；南部風雨開始的時間，要等到颱風核心非常靠近陸地時才會開始，在這之前風雨感受「相當輕微」，絕不能掉以輕心，此外，颱風中心具體在何處登陸也要留意，因為「登陸點附近及南側會很可怕」，但登陸點北側會相對和緩一點。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」接著說明，「嘉義、澎湖群島」落在山脈阻擋與颱風核心的緩衝區域，以間歇性風雨為主，颱風越往北影響越緩和，但沿海仍要注意強烈陣風；「新竹至雲林地區」，由於颱風預計在高屏登陸，將成為山脈保護的背風面，風雨影響較為有限，只有沿海要注意強陣風，竹苗在颱風登陸後要注意焚風和較高氣溫。
氣象署簡任技正伍婉華則補充，山陀兒颱風未來進入南海之後還有增強空間，不排除變強颱，北轉的時間點估在明天下半天，但還有微調空間，完成北轉後速度稍微加快，但登陸後颱風可能在南台灣停留較長的時間，以歷史颱風經驗來看，山陀兒颱風確實是一顆非常特殊的案例。
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