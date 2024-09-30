桃園「6000坪大夜市」確定10/6熄燈！管委會曝原因　龍潭人超不捨

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▲龍潭觀光夜市營業至今7年多，已經成為南桃園最具知名度的夜市。（圖／龍潭觀光夜市臉書）

▲龍潭觀光夜市占地6000坪，現場也有許多在小夜市看不到的特色遊戲攤販。（圖／龍潭觀光夜市臉書）

桃園市內占地達6000坪的知名夜市「龍潭觀光夜市」，近期傳出停業消息，對此，管委會也證實龍潭夜市將在，原因是「原地主已將土地售出，新地主不續租」，引發大批在地人不捨。今（30）日上午，龍潭觀光夜市管委會正式在官方粉專發文表示，「感謝熱愛龍潭觀光夜市的鄉親朋友們，謝謝你們7年來對夜市的支持，10/5、10/6營業最後兩天，歡迎大家一起來逛爆夜市」。龍潭觀光夜市管委會也透露，由於夜市場地的地主已將土地出售，且新的地主不願意繼續承租土地，只能通知所有攤販這個遺憾消息，此外也開放各攤老闆在10月5日前辦理退費，同時須在10月9日前移除設備。事實上，「龍潭觀光夜市」是桃園市內規模最大的夜市之一，占地多達6000坪、一共有500個以上攤商，7年前開始營運至今，已經成為龍潭在地人日常的行程之一。實際查詢「龍潭觀光夜市」的Google評價，當地7年間累積了4960多則評論，維持在3.8顆星的正常評價，當地主要優勢在於停車相當方便，因此許多桃園市區的人也願意特地驅車前往，而且因為地方夠大，因此遊樂設施還有近年來很少見的碰碰車、彈跳床等等，相當受到家庭客的喜愛。當地美食部分，則有累積口碑，西班牙老闆所製作的甜甜圈，也成為一大特色，但「龍潭觀光夜市」將在10月6日就走向句點，也讓許多桃園人留下無限遺憾。