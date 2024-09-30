割頸案乾哥乾妹一審判決曝！受害學生父親痛批：司法向加害者傾斜

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新北市去年底發生校園割頸案，楊姓學生傷重不治，乾兄妹郭姓少年、林姓少女被依殺人罪起訴，地方法院少年法庭今（30）日分別判處兩人9年、8年徒刑。楊少父親稍早發表聲明，痛批2人在法庭上裝乖、裝哭，「司法完全向加害者一方傾斜！」去（2023）年12月25日中午，土城某國中林姓女學生為拍抖音影片前往隔壁班尋找好友，拍完後聚集在走廊聊天，林女返回班內因大力甩門而遭楊姓國中生制止，後續林女不甘心找上「乾哥」郭男訴苦，郭男為替乾妹出頭，與楊男爆發口角衝突，期間竟持彈簧刀猛刺對方頸動脈、左胸等處一共10刀，送醫搶救一天一夜仍宣告不治。楊父稍早發布聲明表示，少事法對他們太過於寬容，「殺人者竟然只有判處男9年有期徒刑、女8年有期徒刑，比起貪污罪，未免太輕？難道我們的司法認為人命不值錢？一直推動人權團體的人，你們認定的人權是這樣的嗎？人民的生存權竟然不如你們口中的人權？二個兇殘至極，不知悔改，因為少事法的保護，能夠有機會重返社會，他的孩子卻永遠都沒有任何機會！」楊父指出，這二個有誰可以保證他們重返社會後，不會對社會安全造成隱憂？難道還要有其他受害者再次出現嗎？曾幾何時我們的社會變成如此？少事法應該是要保護那些犯小錯之人，而非一視同仁，犯了大錯仍不知悔改，為什麼可以受到法律的保護？如此惡毒還推脫卸責仰仗司法保障，法庭上裝乖裝哭，說什麼我們說不原諒他們成為他們不認錯的等等諸多理由，台灣法律是由他們這些惡毒之人擺弄的嗎？楊父提到，法律可以如此可笑到當凶手凶殘過後再來談教化，我相信每個凶手只要有機會每個人都會找機會減刑、假釋，更何況少年監獄只是如同學校的處遇機構並不是真的監牢，少事法生了太大的病了，都已給優渥的處遇環境，不僅不用死刑，還可縮短刑期，如此漠視生命，不僅不尊重人民的生命權，更是給受害家庭二次傷害，難道因為我們是弱勢家庭命就可隨便擺弄嗎？難道那兩個凶手犯的錯，就該由我們乖巧懂事的孩子來承擔嗎？楊父認為，我們的法律變成加害者的保護傘！就我認為法律已死！青少年犯多大的錯都有法律保障著！原生家庭的問題、犯後表現良好，將來可教化、犯後精神障礙來作為輕判的理由，我完全無法接受！如果今天殺了人可以找出任何理由來輕判，是否告訴我們平民百姓台灣是可以任意殺人的地方？