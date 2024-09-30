早療教育不能等！移民署辦新住民講座　揭露治療「黃金時間」

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▲參與民眾合影。（圖／移民署提供）

「孩子1歲多了還不太會走路，怎麼辦？」、「我家寶貝3歲還不會說話，是不是發展緩慢？」、「5歲孩子活潑好動，常常坐不住，需要看醫生嗎？」移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理家庭教育課程，邀請嘉義市政府衛生局和新住民分享兒童發展篩檢及聯合評估服務，盼家長多注意孩子的發展情形，切莫錯過黃金療育期。嘉義市政府衛生局說明，0到6歲是兒童發展重要階段，特別是3歲前為最關鍵的黃金療育期，家長若觀察到孩子的發展與同齡孩子間存在差異，疑似發展遲緩，就需要及早進行兒童發展篩檢及聯合評估。過去家長往往會有「大隻雞晚啼」的觀念而錯失治療的黃金時間，隨著醫學的進步，發展遲緩的孩子若能早期發現及治療，就能幫助他們迎頭趕上，增加融入社會的能力和機會，並可減輕家庭負擔。兒童發展篩檢有3道關卡，首先為發展「監測」，家長可依孩子的實足年齡來核對兒童健康手冊所載的家長紀錄事項，特別是紅字標示的項目，這些是發展能力未達標準的警訊題，若孩子無法做到，建議及早帶孩子進行兒童發展篩檢。若 「篩檢」異常，將會透過衛教、追蹤或轉介至兒童發展聯合評估中心，進一步「評估」與診斷，以瞭解孩子的發展狀況及療育需求。在場新住民朋友紛紛表示，「原來3歲前是孩子最關鍵的黃金療育期，治療效果是3歲後的10年倍，若孩子發育遲緩，真的要及早治療，以免抱憾終身」、「衛生福利部國民健康署自113年7月起，對未滿7歲的兒童新增6次篩檢服務，應按時篩檢才安心」等感受。嘉義市政府衛生局補充說明嘉義市目前有戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院及天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院可進行兒童發展聯合評估，有需要的家長可撥打電話諮詢。嘉義市服務站主任黃艷薰表示，每個孩子的未來都值得期待，在成長的過程中，可能因為先天生理條件或生長環境影響，造成發展遲緩，若能把握早期療育的時機，才能讓慢飛的孩子發揮最大潛能。服務站每月辦理衛生保健、多元文化及居停留法令等主題的家庭教育課程，歡迎新住民踴躍參加，拓展不同領域的知識及瞭解自身權益。