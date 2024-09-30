還會更強！山陀兒未到合歡山機車先吹倒　清境防颱羊咩咩忙監工

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▲台中市和平區的福壽山農場，農民忙著採收蘋果。（圖／翻攝福壽山農場臉書，2024.09.30）

▲清境農場的樹木被吹得沙沙作響，羊咩咩們仍悠閒的吃著草。（圖／翻攝清境農場臉書，2024.09.30）

颱風山陀兒逐步逼近，合歡山頂今晨出現13級陣風，松雪樓附近停放的機車，甚至被強風吹翻。中央氣象署日月潭氣象站表示，南投地區高山強陣風可能達到15級，民眾最好避免前往山區。清境農場除了預防性勸離住客，也忙著拆除可能被強風吹倒的裝置藝術，幾十隻可愛綿羊就在一旁悠閒的「監工」；台中福壽山農場則是忙著搶收蘋果，避免一年的辛苦，過兩天全被老天收了去。中央氣象署已發布颱風山陀兒陸上颱風警報，海拔3402公尺的合歡山頂測站，今（30）日7時觀測到風力8級、陣風13級；日月潭氣象站表示，10月2日颱風登陸南台灣後，10級暴風半徑可能掃過南投縣南部地區、帶來強風暴雨，屆時高山強陣風可能超過14級、甚至達15級以上，估計持續到10月4日颱風遠離，才會逐漸減弱。海拔1750公尺的清境農場，上午也展開防颱作業，不只在售票口堆沙包、窗戶玻璃貼膠帶，也事先盤點物資，官方臉書還發布一段「羊咩咩監工拆除裝置藝術」的影片，畫面中工作人員忙著拆下可能被強風吹倒的裝置藝術，整排樹木被狂風吹得沙沙作響，可愛羊群仍悠閒吃著草。農場表示已經預防性勸離住客，明天的住客目前僅剩5間待聯絡。