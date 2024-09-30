《京城怪物2》看完不要急著關掉！彩蛋有第3季預告　納人海量釋放

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▲一、二季大魔王「前田雪子」確定在第二季領便當。（圖／Netflix）

▲《京城怪物》第三季的魔王，可能是裴賢聖飾演的「怪物勝造」。（圖／Netflix）

朴敘俊、韓韶禧主演影集《京城怪物2》7集已上線，大魔王「前田雪子（金秀賢 飾）」確定領便當，沒想到故事沒有因為她的離去而結束，觀眾追完最後一集後「不要急著關掉」，彩蛋藏在最後頭，驚喜預告第三季的到來。雖然官方沒有證實「是否有第三季」，但導演鄭東允曾在23日的記者會上說過：「觀察第一季的反應後，重新剪輯第二季，第三季的可能性仍然存在！」《京城怪物2》接續1945年在「甕城醫院」發生的一切，當年的「京城怪物」死去，他體內的「納人」轉移到女兒韓韶禧身上；就這樣79年過去，背景來到了2024年的首爾，除了年齡破百歲的韓韶禧，意外發現當年不只一位吃下「納人」，所有要角朴敘俊、金秀賢，加上新血李茂生、裴賢聖，通通都是怪物。第二季結局算是迎來Happy ending，罪該萬死的前田雪子領便當，韓韶禧、朴敘俊回歸正常生活，可惜女生已失憶，無望跟朴敘俊有情人終成眷屬。原以為該季故事就此畫下句點，沒想到影集最後「有大彩蛋」，第二季的新演員裴賢聖釋放「海量納人」，以販售礦泉水的方式讓大眾喝下，似乎預告著第三季的到來。事實上，《京城怪物》的導演鄭東允早在記者會上預告「第三季的可能性」，他說：「第三季的可能性仍然存在，結局（第二季）也是開放式的！」其實《京城怪物》第一季10集推出後，許多觀眾認為劇情拖泥帶水、集數過多過長，看得有點不耐煩，導演對此解釋：「導演身處其中時，可能不會完全知道問題所在，因為看了100次以上，可能就感覺不到了。不過，由於有著必須全力以赴的責任感，儘管有觀眾喜歡第一季，有些觀眾不喜歡，我還是會想是不是因為節奏的問題，拖沓的部分應該果斷剪掉，這樣可能會吸引更多喜歡快節奏的人，這也是潮流的趨勢。在第二季裡，隨著故事進入現代，我認為不再需要放慢節奏。第一季的京城部分，因為我想採取更嚴肅的方式來呈現，所以節奏較為緩慢。」第二季也證明比前季少了3集，確實也有觀眾說道「第二季比第一季節奏快多了！」好評持續升溫。導 演：鄭東允編 劇：姜銀慶類 型：驚悚、科幻開播日：2024年9月27日集 數：7主 演：朴敘俊（飾演：張浩載）韓韶禧（飾演：尹采玉）裴賢聖（飾演：勝 造）李茂生（飾演：黑子一號）金秀賢（飾演：前田雪子）收 看：Netflix