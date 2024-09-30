動物裝踩街！新二代培力課程曝　伊甸與國泰公益集團攜手合作

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▲此次「根與芽」行動中的製作物，都是由國際珍古德協會的講師們，帶領新二代學員，一同用廢棄材料共同完成。（圖／伊甸基金會提供）

為讓新二代學員有更多社區參與的機會，伊甸基金會與國泰公益集團共同辦理的「新二代多元培力課程」，今年與國際珍古德協會合作，於29日來到新北市坪林區坪林市民活動中心，舉辦生物多樣性「根與芽」行動。活動中安排動物嘉年華踩街遊行、生態紙影戲、靜態展覽、生物多樣性園地種植，結合坪林假日市集活動，讓新二代學員有將學習到的生態保育概念，與社區民眾交流互動的機會。在「動物嘉年華」踩街遊行中，站在隊伍最前方，扮演「黑嘴端鳳頭燕鷗」與「和平鴿」的，是現在就讀國中一年級的新二代學員心瑞。母親來自中國福建省，參與多元培力課程已經三年。很難想像，現在落落大方的她，過去因為個性害羞、缺乏自信心，很少與其他人交流互動，不會表達自己的想法，總是一個人低頭做自己的事情。心瑞母親擔心孩子缺乏人際溝通技巧，會越來越封閉自己，於是幫她報名新二代多元培力課程。課程中老師透過設計不同的活動，訓練心瑞上台表達的機會，雖然一開始會感到排斥，但在同學以及老師的鼓勵下，她漸漸敞開心房，願意大方分享自己的想法，而跟同儕的相處，也越來越融洽，讓她結交到許多好朋友。此次「根與芽」行動中的製作物，都是由國際珍古德協會的講師們，帶領新二代學員，一同用廢棄材料共同完成。像是遊行戴的動物面具，是學員用廢紙箱、鬆緊帶，以及壓克力顏料，發揮創意製作而成。心瑞分享，這次活動讓自己成長很多，除了學習團隊合作、人際溝通，也了解傾聽的重要。心瑞很開心能參與這次課程，不僅建立生態保育的觀念，還透過行動實踐環境保護理念。國泰慈善基金會執行幹事廖昶超表示，為落實ESG永續發展理念，國泰近年聚焦「氣候」、「健康」、「培力」三大永續發展主軸，除了2010年起支持新二代多元培力，積極對接社會培力構面、培育跨領域人才之外，今年課程主題更著重「環境教育」議題，希望新二代能對台灣環境生態有更進一步的認識，並且從中習得「友善環境」的理念，促使新二代對環境永續經營奠下基礎。伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，過去的新二代多元培力課程，多為提升八大優勢能力為主題的課程活動，例如戲劇教育、社區營造、戶外探索體驗等；今年，跳脫原本的課程框架，與國際珍古德協會合作，帶進根與芽計畫，透過環境保護課程，並安排自然生態教育、淨灘、認識保育類動物等，讓新二代在維護環境的實際行動中，培養出尊重生命與土地的態度，期待能發揮團體力量，改變環境。伊甸也特別感謝國泰公益集團，長期以來對新二代服務的支持與鼓勵，以及新北市坪林區公所在這次活動中的大力協助，盼新二代所有學員，都能在各界的陪伴下，充實自我，活用所學，找到屬於自己的生命舞台。