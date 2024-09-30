台灣人也好想幫颱風命名！諧音梗40萬人笑翻：細說颱灣、颱積電

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▲謝知橋笑說如果台灣人可以幫颱風命名，恐怕會出現許多諧音梗。（圖／謝知橋臉書）

▲脆上也有網友開玩笑用諧音梗幫颱風命名，串文吸引40萬次瀏覽，其中留言「細說颱灣」獲得最多人按讚。（圖／翻攝自Threads）

第18號颱風「山陀兒」目前增強為中度颱風，正持續往台灣逼近，暴風圈已經觸陸帶來明顯豪雨。全台民眾除了持續關注颱風路徑外，也有人好奇為何颱風要命名為「山陀兒」？作家謝知橋就在臉書發文，表示他看到脆（Threads）上有人誤會「山陀兒」是中央氣象署命名的，他幫忙澄清台灣並沒有颱風命名權；接著陸續有網友開始討論，若是台灣人可以幫颱風取名，恐怕會出現很多諧音梗，例如「細說颱灣」、「颱積電」等，讓眾人笑翻，該篇串文也吸引40萬人瀏覽。謝知橋28日在臉書發文，解釋關於颱風命名權的相關討論：「在Threads上看到有人納悶為什麼中央氣象署要把颱風命名為『山陀兒』，其實颱風名稱是由世界氣象組織颱風委員會命名的，14個會員國各遞交10個名字，由此140個名字輪流。若有颱風發生重大災情，為了在日後便於識別，就會剔除該名稱另找遞補」。基於一些政治原因，台灣在國際上並沒有颱風的命名權，但謝知橋笑說：「如果台灣具有颱風的命名權，恐怕會出現『米颱目』、『斷頭颱』、『注音颱』這類的東西，不可不慎。」該篇貼文曝光後，網友也紛紛留言討論起諧音梗話題，「自摸一颱」、「當然首推一中一颱」、「颱全到」。昨（29）日脆上也有網友幽默發文：「台灣人諧音反射神經那麼發達，要是有權利命名颱風那還得了」，該篇串文曝光後，目前已累積40萬人次瀏覽，大家看了也紛紛留言，「細說颱灣」、「颱智源」、「命名 颱積電的 超好笑」、「如果是蔡英文還當總統的時候有一個颱風叫祝英颱，感覺就超有台灣價值」、「看完留言，我覺得有權利命名颱風比入聯合國，還要來得緊急重要」、「看生成位置吧，台灣附近就颱北、颱東、颱南」。至於第18號颱風「山陀兒」名字到底從哪來？其實是由泰國提供的，台灣植物愛好者、作家王瑞閔日前也在臉書發文解答，山陀兒是一種熱帶水果，在中南部並不罕見，他介紹：「山陀兒是楝科的大喬木，形狀及口感與山竹（Garcinia mangostana）相似。具有淡淡香氣，滋味酸酸甜甜，甚是好吃。只是果肉極少，較為可惜」，台灣在1919年從新加坡將山陀兒引進，也被稱是「金錢果」或「大王果」。