全台老舊校舍萬棟挨批　政院：整建為地方自治事項、會持續給資源

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有媒體報導指出，國內超過50年屋齡校舍約2200餘棟、而超過30年屋齡約8300餘棟，而台灣位處地震帶，若真在上課期間發生大地震，後果不堪設想。對此行政院表示，國民中小學校舍整建為地方自治事項，地方政府若有相關需求，中央都會盡力予以協助，近年來中央政府對於校園軟、硬體設施已投入超過千億元，未來也將持續投入資源，讓孩子能有舒適的學習環境。行政院發言人李慧芝表示，國民中小學校舍整建為地方自治事項，然而孩子是國家最重要的資產，對於學童的投資是國家最重要的任務，因此地方政府若有相關需求，中央都會盡力予以協助，而近年來中央政府對於校園軟、硬體設施已投入超過千億元，未來政府也會做孩子、教師與家長最堅實的後盾，持續投入資源，讓孩子能有舒適的學習環境。李慧芝表示，校園不僅是孩童學習的空間，更是提供教師作育英才的場域，政府一定會優先投入資源提升校園整體環境，過去即有許多透過特別預算、以及前瞻預算投入改善的例證。在教育部與相關部會的共同協力之下，過去投入了323億元在全國國民中小學校園推行「班班有冷氣」政策，不僅裝設冷氣，還提升改善了校區的電力系統，在極端氣候下給予孩童最舒適的學習環境；此外，中央也在2022年至2025年間投入200億元推動數位學習精進方案（即班班有網路，生生用平板方案）。李慧芝指出，在校園環境修建方面，政府也持續投入資源協助各地方政府提升國民中小學校園環境，例如老舊校舍整建於2017年至2020年即投入353億元，2020年至2022年再投入178億元；2021至2023年亦投入71.6億元整修校園操場跑道；另自2016年至2024年，亦已補助校園老舊廁所整修共83.5億元。李慧芝強調，院長卓榮泰非常重視孩子們能擁有舒適及健康的校園環境，日前已核定，以特別統籌分配款投入80億元進行國民中小學老舊廁所整修；除此之外，有關2023年12月至2025年8月中小學校園環境安全改善計畫，教育部亦投入20億元予以支持。部分媒體所呈現的數字，與政府對於教育現場投入的資源有相當大的差距。李慧芝表示，有關2025年至2028年教育部申請公立國民中小學老舊校舍拆除重建計畫，目前仍在國發會審查。未來行政院會請教育部及相關部會持續協助地方政府投入校園環境改善資源，希望相關報導能夠公允呈現；孩子是國家未來的希望，政府絕對會做學生、教師與家長最堅實的後盾，讓孩子能在舒適、健康、安全的環境下成長與學習。