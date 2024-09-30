颱風最新動態整理！山陀兒「最新路徑、登陸時間、風雨影響」一覽

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▲山陀兒颱風在明日至週四上半天（10/1至10/3），對台灣帶來的風雨最劇烈，週四下半天才會逐漸遠離。（圖／中央氣象署）

▲「山陀兒颱風」將登陸台灣，氣象署預估，颱風影響期間，宜花東、恆春半島、東北部山區、中南部山區會有「豪雨等級以上」的降雨。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風影響期間，蘭嶼、綠島易有10至12級強陣風，苗栗以北、基隆北海岸留意8至9級強陣風。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）還有增強空間，今（30）日路徑持續朝台灣西南側海域移動，目前「海上陸上颱風警報」皆已發布，中央氣象署預估，，颱風週四下半天逐漸遠離，但後續仍要留意東北季風的水氣對北東帶來的降雨。山陀兒颱風今天下午2時中心在鵝鑾鼻東南方約170公里海面上，以每小時9轉4公里的速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。氣象署簡任技正伍婉華表示，今天山陀兒颱風外圍環流影響，東半部已經有豪雨，且雨勢會持續下去，。週三颱風登陸高屏一帶，近中心風雨非常明顯，隨著颱風北上，降雨區域也往北走，北台灣雨勢再加大週四颱風出海後，南台灣降雨趨緩，北台灣則持續受到環流影響會有較大雨勢；伍婉華總結，，大台北、台南以南平地留意豪雨，新竹至嘉義影響相對較小，但週三仍有大雨機會；南台灣要小心暴潮和海水倒灌。風力部分，今日在蘭嶼已有12級強陣風、成功有10級強陣風，東南部及恆春半島沿海易有6米以上浪高。氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風缺乏明顯導引氣流，會往西走，主要是太平洋高壓從東邊推擠，後續的北轉則是北方高空槽線牽引；民眾要特別注意的是，從時間點來看，山陀兒颱風北轉是明天下半天，登陸在週三上半天，出海可能在週四上半天，；此外，山陀兒颱風本身只有西南側風雨較弱，所以登陸時，是颱風最強的區域撞進台灣，民眾請持續留意颱風最新動態。山陀兒颱風在週四下半天遠離台灣後，，林秉煜指出，目前看來，不過主要降雨熱區在海面上，對台灣影響可能有限。不過山陀兒颱風路徑上未明朗，如果山陀兒，有可能颱風出海後搭上剛好搭上東北季風，導致共伴效應讓北台灣、東北部出現異常降雨，無論如何，做好防颱準備，時刻關注天氣資訊就對了。