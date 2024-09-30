颱風最新動態整理！山陀兒「最新路徑、登陸時間、風雨影響」一覽

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）還有增強空間，今（30）日路徑持續朝台灣西南側海域移動，目前「海上陸上颱風警報」皆已發布，中央氣象署預估，山陀兒颱風中心會在週三（10/2）登陸高屏一帶，明日至週四上半天（10/1至10/3）風雨最劇烈，颱風週四下半天逐漸遠離，但後續仍要留意東北季風的水氣對北東帶來的降雨。
山陀兒颱風今天下午2時，中心在鵝鑾鼻東南方約170公里海面上，以每小時9轉4公里的速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。
山陀兒颱風「風雨影響」 週二至週四最劇烈
氣象署簡任技正伍婉華表示，今天山陀兒颱風外圍環流影響，東半部已經有豪雨，且雨勢會持續下去，明天白天颱風更往西走，花東持續豪雨，台南以南的降雨開始增多，下半天颱風開始北轉後，北台灣的降雨也將增多。週三颱風登陸高屏一帶，近中心風雨非常明顯，隨著颱風北上，降雨區域也往北走，北台灣雨勢再加大
週四颱風出海後，南台灣降雨趨緩，北台灣則持續受到環流影響會有較大雨勢；伍婉華總結，颱風影響期間，宜花東、恆春半島、東北部山區、中南部山區會有「豪雨等級以上」的降雨，大台北、台南以南平地留意豪雨，新竹至嘉義影響相對較小，但週三仍有大雨機會；南台灣要小心暴潮和海水倒灌。
風力部分，今日在蘭嶼已有12級強陣風、成功有10級強陣風，颱風影響期間，蘭嶼、綠島易有10至12級強陣風，恆春半島也有9至10級強陣風，苗栗以北、基隆北海岸、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖都要留意8至9級強陣風，東南部及恆春半島沿海易有6米以上浪高。
山陀兒颱風「最新路徑」出爐 登陸後恐卡在台灣上空
氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風缺乏明顯導引氣流，會往西走，主要是太平洋高壓從東邊推擠，後續的北轉則是北方高空槽線牽引；民眾要特別注意的是，從山陀兒颱風「登陸前、登陸時、出海前」，移動速度都很慢，直到出海後才會真正加速遠離。
從時間點來看，山陀兒颱風北轉是明天下半天，登陸在週三上半天，出海可能在週四上半天，因此山陀兒颱風停留在台灣的時間，長達10小時都有機率，期間颱風雖然會被中央山脈破壞，但整個環流都在台灣上空，影響仍會非常劇烈；此外，山陀兒颱風本身只有西南側風雨較弱，所以登陸時，是颱風最強的區域撞進台灣，民眾請持續留意颱風最新動態。
山陀兒颱風有共伴效應 氣象署：是否影響台灣還有變數
山陀兒颱風在週四下半天遠離台灣後，剛好北方有「東北季風」南下，林秉煜指出，目前看來山陀兒颱風在移動到台灣東北方海域時，確實會有類似「共伴效應」的降雨，不過主要降雨熱區在海面上，對台灣影響可能有限。
不過山陀兒颱風路徑上未明朗，如果山陀兒「太晚北轉朝台灣登陸」或是「停留在台灣時間太長」，有可能颱風出海後搭上剛好搭上東北季風，導致共伴效應讓北台灣、東北部出現異常降雨，無論如何，做好防颱準備，時刻關注天氣資訊就對了。
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山陀兒颱風「風雨影響」 週二至週四最劇烈
氣象署簡任技正伍婉華表示，今天山陀兒颱風外圍環流影響，東半部已經有豪雨，且雨勢會持續下去，明天白天颱風更往西走，花東持續豪雨，台南以南的降雨開始增多，下半天颱風開始北轉後，北台灣的降雨也將增多。週三颱風登陸高屏一帶，近中心風雨非常明顯，隨著颱風北上，降雨區域也往北走，北台灣雨勢再加大
週四颱風出海後，南台灣降雨趨緩，北台灣則持續受到環流影響會有較大雨勢；伍婉華總結，颱風影響期間，宜花東、恆春半島、東北部山區、中南部山區會有「豪雨等級以上」的降雨，大台北、台南以南平地留意豪雨，新竹至嘉義影響相對較小，但週三仍有大雨機會；南台灣要小心暴潮和海水倒灌。
風力部分，今日在蘭嶼已有12級強陣風、成功有10級強陣風，颱風影響期間，蘭嶼、綠島易有10至12級強陣風，恆春半島也有9至10級強陣風，苗栗以北、基隆北海岸、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖都要留意8至9級強陣風，東南部及恆春半島沿海易有6米以上浪高。
山陀兒颱風「最新路徑」出爐 登陸後恐卡在台灣上空
氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風缺乏明顯導引氣流，會往西走，主要是太平洋高壓從東邊推擠，後續的北轉則是北方高空槽線牽引；民眾要特別注意的是，從山陀兒颱風「登陸前、登陸時、出海前」，移動速度都很慢，直到出海後才會真正加速遠離。
從時間點來看，山陀兒颱風北轉是明天下半天，登陸在週三上半天，出海可能在週四上半天，因此山陀兒颱風停留在台灣的時間，長達10小時都有機率，期間颱風雖然會被中央山脈破壞，但整個環流都在台灣上空，影響仍會非常劇烈；此外，山陀兒颱風本身只有西南側風雨較弱，所以登陸時，是颱風最強的區域撞進台灣，民眾請持續留意颱風最新動態。
山陀兒颱風有共伴效應 氣象署：是否影響台灣還有變數
山陀兒颱風在週四下半天遠離台灣後，剛好北方有「東北季風」南下，林秉煜指出，目前看來山陀兒颱風在移動到台灣東北方海域時，確實會有類似「共伴效應」的降雨，不過主要降雨熱區在海面上，對台灣影響可能有限。
不過山陀兒颱風路徑上未明朗，如果山陀兒「太晚北轉朝台灣登陸」或是「停留在台灣時間太長」，有可能颱風出海後搭上剛好搭上東北季風，導致共伴效應讓北台灣、東北部出現異常降雨，無論如何，做好防颱準備，時刻關注天氣資訊就對了。
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