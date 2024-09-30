吳慷仁官宣簽約中國經紀！加入壹心娛樂「我不再是一個人」

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▲吳慷仁才因《有生之年》入圍金鐘最佳男主角。（圖／TVBS提供）

吳慷仁入行16年，一直都是個人處理經紀事務，之前傳出簽約大陸經紀公司，引起眾多討論。他今（30）日正式官宣有經紀公司，「今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路。」曾榮獲金鐘視帝、金馬影視的吳慷仁，日前爆出疑似和中國經紀公司簽約，並且被拍到飛往上海拍戲，合作女星是知名演員孫儷，兩人將一同演出懸疑劇集《執迷》，讓不少粉絲相當期待。不過他此舉受到質疑，他的立場也拿出來被放大檢視，之前曾被問到是否和壹心娛樂簽約，他深思熟慮後回應：「我覺得未來不曉得，順其自然，就是順著一個感覺走，希望繼續演戲，讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點。」他今正式官宣，證實外傳許久的公開祕密。入行以來～16年間，前5、6年有師母照顧，這十年自己埋頭苦幹～從默默無聞被選擇，從四處奔波去試戲，從被質疑不受期待，直到難得能爭取到表演機會，難得拿到一個不錯的角色，努力表演，再到被觀眾看到，逐漸被肯定；我一直在過去的表演當中努力嘗試不同，讓自己脫離舒適圈，演員是我的職業，而挑戰不同的角色和劇本都是我渴望的，努力去詮釋每一個團隊交付給我的角色；也許獲得過一些掌聲，但從不覺得那是我演員路上最後的答案，我始終相信演員是一條自我修行的道路，還有更多可能值得我去探索與嘗試，就如同我所仰望喜愛的前輩演員們，我不斷追尋著他們的影子，當中有了自己的理解與不同；我嘗試走自己的路。自己面對這一切的過程中，日復一日，年復一年，有時繞路有時犯錯，直到有了經驗的累積，有些能力在職場內外幫助其他工作的夥伴，讓我獲得了更多的存在感，而在劇組的生活中感受到不論是誰，每個人都是團隊中的小齒輪，緊密連結，不管大小，都有存在的價值。今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路…我想…我還是那一個…跌倒了不會喊疼的小孩，爬起來後，我會繼續努力在路上…