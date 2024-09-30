京華城議會小組認財團特權　白營不滿結論武斷、批藍當家鬧事

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台北市議會京華城調閱小組今（30）日結案，並定調全案是「財團特權」。不過，民眾黨北市議員陳宥丞則不認同，他下午召開記者會痛批報告「過於武斷主觀」，也沒參考許多專家學者意見；陳宥丞更質疑國民黨議員配合綠營鷹犬做政治清算，「呼籲國民黨自己在這邊當家執政就不要鬧事、雙標辦案。」北市議會京華城調閱小組召集人游淑慧今天率領藍綠與會議員，公布小組報告五大結論，定調全案是市府為京華城量身定做的財團特權。游淑慧表示，這次五大結論部分是由民進黨議員趙怡翔初稿、社民黨議員苗博雅主筆，游淑慧擬具八項建議，與會者多數通過，但民眾黨議員陳宥丞則有不同的保留意見。陳宥丞下午也召開記者會，痛批藍綠議員都有政治目的，報告結論「過於武斷主觀」，也沒有像過去的報告一樣參考許多專家學者意見呈現。陳宥丞強調，國民黨主席朱立倫、藍營人士長年批評監察院雙標，但在台北市只要遇到柯文哲，國民黨議員就配合綠營鷹犬，對在野黨做政治清算，說要把案子移送到監察院調查。陳宥丞痛批，國民黨說民進黨玩弄人民、耍弄民主；「今天國民黨也是耍弄民眾黨、玩弄柯文哲」，呼籲國民黨不要自己在北市當家還鬧事、搞雙標。他並重申，京華城案是市府收到人民陳情按照程序依法辦理，合法合規，呼籲藍綠陣營不要政治辦案。一、台北市政府依法接受人民及議員陳情，其轉送程序本依法辦理。 本案於 109/4/15 柯市長就都發局上簽建請研議案予以決行，之後即 依法送都委會研議，其後專案小組與都委會之研議過程，柯市長未曾有過任何指示與交代。二、 都發局於 109/10/27 上簽至市長室，柯市長即按都發局簽呈之 建議予以決行並轉送公展，一切均依法辦理。三、 京華城之容積獎勵審議過程，經過專家諮詢會議、都委會專案小組會議依據專業意見討論進行，並於 109/10/12 召開專家諮詢會議 時討論有關「容積移轉加計容積獎勵，以法定容積 1.5 倍為限」，且 於 110/7/1 第二次專案小組會議中，請申請單位檢討修正後依照程序 提委員會審議，後經都委會以共識決方式決議給予 20%之容積獎勵， 其間過程柯市長均未參與。四、 綜上所言，基於專業審查、分層負責，柯市長均恪遵職守、依法 辦理，沒有任何下指導棋或試圖影響過程與結果等情事，市府局處同 仁也都表示，沒有被指示或要求就個案予以放寬，而此案已進入司法 偵查，所有泛政治化之不實抹黑與指控，無異打擊市府同仁士氣，殊不可取。