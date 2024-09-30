山陀兒颱風將發布「陸上警報」！最新路徑、風雨、是否登陸一次看

山陀兒颱風來襲！22縣市首長臉書一次看　變「停班停課」許願牆　

記者周淑萍/綜合報導

▲颱風山陀兒暴風圈中午接觸恆春半島，民眾陸續進行防颱準備，還有不少人將各縣市首長的臉書當成停班停課「許願牆」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲颱風山陀兒暴風圈中午接觸恆春半島，民眾陸續進行防颱準備，還有不少人將各縣市首長的臉書當成停班停課「許願牆」。（圖／記者蕭涵云攝）
山陀兒颱風目前已發布「陸上警報」，今（30）日會對北部、東半部帶來明顯雨勢，明後兩天（10/1、10/2）風雨最劇烈。關於最新颱風動向，中央氣象署有相當豐富的資訊可以查看，想知道有沒有停班停課可以上「行政院人事行政總處」網站確認。而上班族相當關心「颱風假」，《NOWnews》整理了全台22縣市首長臉書連結，第一時間接收更適合自己居住地相關的防颱訊息。

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▲山陀兒颱風路徑在持續朝西北走，速度越來越慢，明天北轉後，週三預估在高雄至屏東一帶登陸，明後兩天也是否雨影響最顯著的時段。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風路徑在持續朝西北走，速度越來越慢，明天北轉後，週三預估在高雄至屏東一帶登陸，明後兩天也是否雨影響最顯著的時段。（圖／中央氣象署）
🟡交通部中央氣象署(網址請點)

📍找颱風：在首頁上，尋找「颱風消息」或「颱風預報」的選項，會提供最新的颱風資訊，包括颱風的名稱、編號及其當前位置。

📍颱風走向：路徑潛勢預測圖會顯示颱風中心未來可能進入的範圍，通常以圓圈表示，圈內區域有70%的機率進入該範圍，圖中的圓圈大小會隨時間增大。

📍侵襲機率：中央氣象署提供120小時內各主要城市及離島的暴風侵襲機率，以色階方式顯示，幫助用戶了解各地的風險。

📍衛星雲圖：透過衛星雲圖可觀察颱風的雲層變化，了解強度和移動方向。

📍風場預報顯示圖：提供未來幾天的天氣預報，包括風速和降雨情況。

🟡行政院人事行政總處 全球資訊網（網址請點）

山陀兒颱風是否會停班停課是所有人關注的焦點，颱風假是由各地的權責機關根據根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》來決議。

各地颱風停班停課查詢方式：

📍「行政院人事行政總處」網站天然災害停止上班上課情形

📍歷次天然災害停止上班上課訊息

📍民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話

📍付費服務專線0203-001-66

▲台北市長蔣萬安主持山陀兒颱風防颱整備會議。（圖／記者陳明安攝，2024.09.30）
▲台北市長蔣萬安主持山陀兒颱風防颱整備會議，臉書也成為了民眾「停班停課」的許願牆。（圖／記者陳明安攝）
🟡台灣直轄市、縣市首長臉書連結

📍六都直轄市

台北市 - 蔣萬安(臉書連結)

新北市 - 侯友宜(臉書連結)

桃園市 -張善政(臉書連結)

台中市 - 盧秀燕(臉書連結)

台南市－黃偉哲(臉書連結)

高雄市 - 陳其邁(臉書連結)

📍縣、市首長

基隆市 - 謝國樑(臉書連結)

新竹市 - 邱臣遠（代理）(臉書連結)

苗栗縣 - 鍾東錦(臉書連結)

彰化縣 - 王惠美(臉書連結)

南投縣 - 許淑華(臉書連結)

雲林縣 - 張麗善(臉書連結) 

嘉義縣 - 翁章梁(臉書連結)

嘉義市- 黃敏惠(臉書連結)

屏東縣 - 周春米(臉書連結)

宜蘭縣 - 林姿妙(臉書連結)

花蓮縣 - 徐榛蔚(臉書連結)

台東縣 - 饒慶鈴(臉書連結)

澎湖縣 - 陳光復(臉書連結)

金門縣 - 陳福海(臉書連結)

連江縣 - 王忠銘(臉書連結)

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