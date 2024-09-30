蔣萬安滿意度全國倒數第五！綠議員轟：眼中只有聲量的下場

我是廣告 請繼續往下閱讀

《天下雜誌》今（30）日公布縣市首長滿意度排行，台北市長蔣萬安滿意度僅64.2分拿下全國倒數第五，對此台北市議員顏若芳表示，回顧今年台北是風風雨雨，包括寶林茶室案、虐童案、大巨蛋缺失等，從大型建設、市政行銷，甚至到市民周遭的小事都出包，認為蔣萬安就任市長以來，不僅不敢得罪財團，市政也往往慢半拍，「眼中只有聲量的下場，就是如此」。顏若芳表示，台北市議會開議在即，蔣萬安繳出的民調成績卻是慘上加慘，滿意度是全國倒數第五名， 競爭力排名遭高雄超越，2023、2024年的縣市首長滿意度，蔣萬安都是倒數。顏若芳說，回顧今年台北也真是風風雨雨，寶林茶室案凸顯了「食安不安」，餐飲評核機制失靈、檢驗量能不足；虐童案凸顯了「孩子不安」，第一線人員的敏感度有待精進、市府未善盡專責管理醫師制度；大巨蛋場地缺失凸顯了「市政不安」，市府管不動大財團，直至國慶晚會前才願下最後通牒。顏若芳認為，台北從大型建設、市政行銷，甚至到市民生活周遭的小事都紛紛出包，主因就是蔣萬安「僅憑聲量做事」，市政出問題了，不僅後續處理慢半拍，往往也都要燒到自己頭上才願意道歉，雖然是看聲量做事，但最終兩邊不討好，市政崩壞、民心也隨著崩毀。反觀高雄，演唱會經濟屢屢獲好評，更帶動龐大的地方經濟效益，但北市府在蹭演唱會經濟時，永遠只想得到漏水的大巨蛋以及經費失控的潮台北，基本功都沒做好就想蹭，導致畫虎不成反類犬。此外近來北市府人事調動也可見端倪，除了基泰大直後續處理失當的王玉芬高升副秘，而第三副市長懸缺已久，蔣萬安當初也說過會朝向「產經專業」、「女性」人選來努力，最終卻找了個工務背景的張溫德來做，其專業背景與李四川高度重疊，不禁令人質疑蔣萬安提前佈局2026的「蔣家軍」，心思早已不在市政。最後顏若芳要送給蔣萬安8字「民之所欲、常在我心」，要有民意支持不難，人民的眼睛是雪亮的，只要好好做事、心中有民，大家都看得到，但蔣萬安就任市長的過去這2年，不僅不敢得罪財團，市政也往往慢半拍，「眼中只有聲量的下場，就是如此」。