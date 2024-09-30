MOJOIN大談職場禁忌BL！《幕後花絮》、《外星人的飲食手冊》接力

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▲小綿羊助理韓楷謙在KTV被一名陌生男子奪走初吻。（圖／MOJOIN提供）

▲《幕後花絮》黑道出身的龍哥每每捉弄花明總是讓人又愛又恨。（圖／MOJOIN提供）

▲《外星人的飲食手冊》。（圖／MOJOIN提供）

橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN，嘗試各種情感表達方式，鎖定BL這個題材出發，挑戰性別和愛情想像的浪漫體裁。BL作品以同性間細膩的情感描述，獲得讀者共鳴外，角色間互動撒糖的養眼畫面更是一大看點。此次MOJOIN帶來了兩部BL漫畫《幕後花絮》、《外星人的飲食手冊》，以不同職場為切點出發，展示了愛情與工作相互交織的獨特面向。這兩部作品從辦公室的現實情境切入，讓觀眾更容易感同身受，並進一步探索禁忌戀愛在現實中的發展，一邊是過氣演員遇上人氣影帝和黑道老闆的娛樂圈三角戀，另一邊則是霸氣總裁遇上小綿羊助理，男分男捨的火花令人期待。《幕後花絮》、《外星人的飲食手冊》於MOJOIN平台，每週三上午11點準時更新。在BL漫畫中，職場戀愛是非常受歡迎的題材，因為它可以為平凡的工作日常加入浪漫的幻想，但這兩部作品除了單純的職場愛恨情仇，又增加了不少有趣的細節，像是《外星人的飲食手冊》作者Maki表示：「我日常都會聽一些人與外星人的接觸事件，當中『歐米娜預言』是最讓我印象深刻的。」外星人來到地球報恩，卻在意外中邂逅了一個有趣的靈魂，特殊的設定讓故事充滿奇幻色彩，也為角色之間的情感發展增添了更多可能性。而《幕後花絮》則是融合了不少娛樂圈的內幕，展現了演員在光鮮亮麗的外表下，如何面對種種現實的挑戰與壓力。這種一般人較少接觸的娛樂圈設定讓讀者一窺幕後世界的複雜與險惡，也讓故事中的感情線更加撲朔迷離，既能體驗到職場愛情的心跳加速，也能觀察到角色們的進步曲線與反轉魅力。霸氣總裁往往會成為BL故事中的經典人物，壯碩的身形配上襯衫也包不住的手臂肌肉線條，還有胸肌曲線，這樣的角色通常高冷又強勢，卻擁有不一樣反差柔情的一面。在《幕後花絮》中，作者信步表示：「我喜歡創造出有缺點的角色，我覺得這會讓角色更有『人』的感覺！」黑道出身的龍哥因為某些壓力，不得不對花明做出嚴苛的舉動，每每出手捉弄花明，都讓讀者又愛又恨。而《外星人的飲食手冊》中的方澤明是另一種風格的展現，故事中他在所有員工眼裡是非常高冷的存在，但這樣的形象往往會出現例外闖入，像是小綿羊助理因為職務因素可以越級跟老闆關係緊密，兩人逗趣的互動呈現了高冷總裁的反差萌，最後兩位作家也大方和所有讀者推薦：「上面都暴雷那麼多資訊了，還等什麼！趕緊追起來！」《幕後花絮》、《外星人的飲食手冊》上線即獲得讀者的好評，許多網友紛紛留言敲碗更新，全新章節每周三11：00在MOJOIN平台準時更新。