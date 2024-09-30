割頸案「乾哥乾妹」挨批輕判引熱議！新北院：2人已漸能覺察反省

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新北市去年發生校園割頸案，楊姓學生傷重不治，新北地院今（30）日少年法庭依殺人罪判持刀行凶的15歲郭姓乾哥9年徒刑，惹起事端的15歲林姓乾妹8年徒刑，挨批有輕判殺人暴行的嫌疑，受害人父親痛批2人在法庭上裝乖、裝哭，「司法完全向加害者一方傾斜！」不過判決理由指出，2人適用未成年人減刑事由，且審理期間「已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行」，希藉由較長期的矯正處遇，導正2人偏差觀念與行為，本案可上訴高院二審。去（2023）年12月25日中午，土城某國中林姓女學生為拍抖音影片前往隔壁班尋找好友，拍完後聚集在走廊聊天，林女返回班內因大力甩門而遭楊姓國中生制止，後續林女不甘心找上「乾哥」郭男訴苦，郭男為替乾妹出頭，與楊男爆發口角衝突，期間竟持彈簧刀猛刺對方頸動脈、左胸等處一共10刀，送醫搶救一天一夜仍宣告不治。地院判決理由指出，本案「乾哥乾妹」誤認暴力得以解決紛爭，在本不應有任何暴力發生的校園內犯下本案，嚴重危害校園安全，且造成被害人寶貴生命消逝，被害人雙親痛失摯愛，產生永遠無法抹滅的巨大傷痛，檢察官及被害人家屬均請求從重量刑。不過考量「乾哥乾妹」家庭狀況、智識程度、犯罪動機目的與下手程度、方式等情狀，不僅符合《刑法》第18條第2項「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」的減刑事由，且2人被收容、羈押於少年觀護所期間，分別經多次諮商、晤談後，「已漸能覺察而反省自身之過錯及不當言行」。法官認為本案「乾哥乾妹」仍需時間學習及調整，參考司法院量刑資訊系統內相關實務類似案例的量刑，有必要藉由較長期的機構矯正處遇方式，以加強、調整被告2人的身心狀態健全，並教育及導正被告2人的偏差觀念與行為，本案可上訴高院二審。