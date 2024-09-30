房市買氣腰斬、斷崖式崩跌！銀行房貸沒錢借　學者：人禍非天災

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▲全民瘋炒房5年，章定煊指出，2年多前就不少人提醒「房貸水位」問題，但始終被忽略。（圖／帥過頭提供）

▲銀行房貸緊縮、買賣雙方價格認知差距大，業者估買氣仍未到達最低點。（示意圖／pexels）





銀行房貸水位拉警報、央行祭出第七波打炒房，房市買氣出現斷崖式崩跌！據五大房仲9月成交量，自7月房貸排隊潮湧現後，買氣連續3個月下跌，每月跌幅10~20%不等，已出現腰斬情況。學者章定煊指出，「這樣的情況屬於人禍非天災，畢竟央行疏於管制，財政部還推出『新青安貸』助漲房市，銷售業者、購屋小白皆一團和氣的進場，現階段就是必須自嚐苦果。」所謂「房貸水位」係根據「銀行法72-2」規範上限為商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和之30%，國銀多以28%~28.5%作為警戒值。換句話說，一旦拉警報，代表銀行可借貸房貸資金已僅剩1~2%，就會變成房貸排隊潮。章定煊表示，2年前產學界就有人不斷提醒政府，必須控管房價暴衝、全民炒房的情況，但政府不斷以各種藉口推諉，財政部還在去年8月推出「新青安貸」助燃，許多區域還出現預售屋排隊潮、成屋搶屋潮，導致房貸水位迅速攀升，換來的就是房貸排隊潮。如今央行祭出第七波打炒房措施，進一步緊縮房貸，就是避免「資金過度集中房地產」，不少人之前購買預售屋或二手屋已簽約，如果正好面臨交屋，就只能乖乖排隊或者自尋管道，不用期盼有放寬的可能了！中信房屋總經理張世宗指出，這波房市買氣降溫，已是全台現象，賣家部分，投資客、自住皆受到影響，買家部分，已開始轉向觀望，且多數賣家價格態度仍硬，這波買氣緊縮明顯仍未到最低潮，至於何時反彈，恐怕要等待央行的配套方案或排除條款正式上路後，房市走向才會更加明朗，若買氣低潮趨勢長期不變，亦不排除房價鬆動之可能。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，即使央行限貸令排除新青安族，但銀行房貸水位拉警報狀況下，審核程序依舊嚴格，買盤期待價格修正，但多數賣家口袋滿滿，只有少數降價零星個案。至於現階段是否適合出手購屋？她提醒，「自住需求有合適的房子自然可以，但要留意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。」