江蕙國慶晚會復出首唱！5000張免費門票今開放搶票　4步驟一次看

不甩蔣萬安！國慶晚會黃牛票流竄　議員憂衍生詐騙案、入場混亂

記者林詠青／台北報導

▲國慶晚會的黃牛票已在網路社群流竄。（圖／北市議員陳怡君提供，2024.09.30）
▲國慶晚會的黃牛票已在網路社群流竄。（圖／北市議員陳怡君提供，2024.09.30）
國慶晚會10月5日將在台北大巨蛋舉行，因為有二姐江蕙復出開唱，今午開放索票短短15分鐘5000張票就被搶光。台北市長蔣萬安今（30）早強調，將請警察局加強巡查黃牛票販售情況。不過，民進黨議員陳怡君爆料，下午已經有人囂張開賣，根本不甩蔣萬安跟北市警局。

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國慶晚會5000張門票今天中午12時開搶，蔣萬安早上受訪時，針對防堵黃牛票強調，這次開放民眾索票是透過udn售票網，該系統須登錄會員，也算準實名制，就是希望避免黃牛的情形。此外，市府也會請警察局加強網路巡查黃牛票販賣的狀況。

不過，北市議員陳怡君下午指出，她已在臉書及LINE社群發現有黃牛兜售國慶晚會門票；另有網友稱「有跟台北市刑大求證」有獲利就可能被抄，但也有人戲稱「有黨證不會吧」。陳怡君認為，對於轉賣免費票是否觸法消息混亂，導致黃牛票亂象，直言黃牛搶票、賣票氣焰囂張，「完全不甩市長蔣萬安與市警局」。

陳怡君表示，因為門票票源總量管制，數量稀缺，黃牛票改為私訊報價。她舉例，有人賣連號，也有單張，私下報價，不一定價高者得，「有可能一票多賣，演變成詐騙個案」，到時候衍生問題更多。

陳怡君也質疑，當天入場情況是否會混亂，若有民眾買黃牛票，身分查驗時如何過關？尤其國慶晚會除了有一般民眾，還有各國使節、重要貴賓，不可輕忽人員管制。她強調，這不是過去球賽或即將舉辦的演唱會規格，蔣萬安必須邀集各局處做好準備。

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