明天有沒有颱風假？山陀兒颱風「最新風雨預測」　5地區已達標

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▲氣象署最新山陀兒颱風24小時雨量預測，明天有高雄、屏東、台東的山區達停班課標準。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風最新風力預估，明天恆春半島、蘭嶼綠島已經達到颱風假標準。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）將在明天至週四上半天後（10/1至10/3）替台灣帶來最劇烈的風雨，而是否放颱風假的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今（30）下午4時發布，，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。山陀兒颱風目前移速很慢，明天下半天北轉，週三上半天登陸，可能在週四上半天出海，颱風登陸後雖然會被中央山脈破壞，但整個環流都在台灣上空，影響仍會非常劇烈；此外，山陀兒颱風本身只有西南側風雨較弱，所以登陸時，是颱風最強的區域撞進台灣，民眾請持續留意颱風最新動態。針對山陀兒颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（9月30日20時至10月1日20時）預估雨量中，，預估雨量最多的區域在台東山區，24小時會有300至490毫米、高雄山區150至250毫米，屏東山區預估200至340毫米，但屏東停班課標準為350毫米，因此未達標。平地部分，台東、恆春半島200至340毫米最多，花蓮100至190毫米次多，宜蘭50至100毫米，屏東80至150毫米，高雄小於80號米，基隆至台南平地普遍小於50毫米。風力部分，明日上午6時至中午12時，大台北至高雄，平均風4至5級、陣風6至7級；金門澎湖馬祖，平均風落在5至6級，陣風8至9級；，恆春半島平均風落在7至8級，陣風10至11級；綠島蘭嶼平均風8至9級，陣風11至12級。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其時，或，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。