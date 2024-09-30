颱風最新動態整理！山陀兒「最新路徑、登陸時間、風雨影響」一覽

明天有沒有颱風假？山陀兒颱風「最新風雨預測」　5地區已達標

記者張志浩／綜合報導

▲山陀兒颱風明天起將重創台灣，氣象署公布最新「是否放颱風假」的重要指標「風雨預估」。（圖／記者陳明安攝）
▲山陀兒颱風明天起將重創台灣，氣象署公布最新「是否放颱風假」的重要指標「風雨預估」。（圖／記者陳明安攝）
山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）將在明天至週四上半天後（10/1至10/3）替台灣帶來最劇烈的風雨，而是否放颱風假的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今（30）下午4時發布，「雨量部分」明天有高雄、台東的山區達標，「風力」則有恆春半島、蘭嶼、綠島達標，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。

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山陀兒颱風目前移速很慢，明天下半天北轉，週三上半天登陸，可能在週四上半天出海，颱風登陸後雖然會被中央山脈破壞，但整個環流都在台灣上空，影響仍會非常劇烈；此外，山陀兒颱風本身只有西南側風雨較弱，所以登陸時，是颱風最強的區域撞進台灣，民眾請持續留意颱風最新動態。

▲氣象署最新山陀兒颱風24小時雨量預測，明天有高雄、屏東、台東的山區達停班課標準。（圖／中央氣象署）
▲氣象署最新山陀兒颱風24小時雨量預測，明天有高雄、屏東、台東的山區達停班課標準。（圖／中央氣象署）
針對山陀兒颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（9月30日20時至10月1日20時）預估雨量中，「台東、高雄」山區雨量達颱風假標準，其他縣市山區、平地均未達標，預估雨量最多的區域在台東山區，24小時會有300至490毫米、高雄山區150至250毫米，屏東山區預估200至340毫米，但屏東停班課標準為350毫米，因此未達標。

平地部分，台東、恆春半島200至340毫米最多，花蓮100至190毫米次多，宜蘭50至100毫米，屏東80至150毫米，高雄小於80號米，基隆至台南平地普遍小於50毫米。

風力部分，明日上午6時至中午12時，大台北至高雄，平均風4至5級、陣風6至7級；金門澎湖馬祖，平均風落在5至6級，陣風8至9級；目前風力達颱風假標準的地區，是恆春半島和綠島蘭嶼，恆春半島平均風落在7至8級，陣風10至11級；綠島蘭嶼平均風8至9級，陣風11至12級。

▲山陀兒颱風最新風力預估，明天恆春半島、蘭嶼綠島已經達到颱風假標準。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風最新風力預估，明天恆春半島、蘭嶼綠島已經達到颱風假標準。（圖／中央氣象署）
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？

據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

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