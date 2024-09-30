山陀兒颱風來勢洶洶！金管會提醒防颱準備　促保險業加強保戶服務

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交通部中央氣象署已發布山陀兒颱風之陸上颱風警報，金融監督管理委員會已責成中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。金管會提醒，民眾除注意自身安全及做好防颱準備外，亦應審視投保之保單是否已就颱風或洪水所致損失提供適足保障，例如「住宅火災及地震基本保險」之「住宅颱風及洪水災害補償保險」僅提供基本保障，建議民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障。另汽車車體損失保險，金管會建議不論是甲式、乙式或丙式其承保範圍並未包含颱風或洪水所造成之損失，可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」以獲得完整保障。金管會表示，民眾如有因颱風致生上開災損情況，可於事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠；民眾如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及前開二公會之免付費服務專線或官網。