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柯文哲在看守所沒煩惱？沈富雄：事情遠比他在外面簡單得多

記者李妮蓁/綜合報導

▲有消息指出，柯文哲在看守所中很自在，還變胖一點，頭髮也變黑了。（圖／NOWnews攝影中心）
▲有消息指出，柯文哲在看守所中很自在，還變胖一點，頭髮也變黑了。（圖／NOWnews攝影中心）
民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，至今已逾三周。節目主持人黃暐瀚29日在《下班瀚你聊》中提到有消息指出，柯文哲在看守所中很自在，還變胖一點，頭髮也變黑了。前立委沈富雄表示，柯文哲在看守所裡的事情遠比他在外面簡單得多，所以沒那麼煩惱。

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沈富雄在節目中提到，京華城案中同一個檢察官去辦超思雞蛋案，「北檢大概辦不下去了」，金流大概找不出來了；但是另外一種講法，也代表柯文哲的案已經結束了，認為柯文哲的命運不會好。

然而黃暐瀚卻表示，有消息指出，柯文哲在看守所中很自在，本來頭髮白白的，被關了這兩個禮拜後，頭髮越來越黑了，都有笑容。

沈富雄認為，柯文哲關這些天，頭髮差不多，但是他的健康狀態沒有退步。對此，沈的解釋是，他恐怕在看守所裡頭，事情遠比他在外面簡單得多，所以沒那麼煩惱。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 

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