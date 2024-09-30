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議員轟蔣萬安眼中只有聲量　北市府駁斥：施政以市民福祉為考量

記者林詠青／台北報導

▲台北市長蔣萬安被民進黨議員顏若芳質疑眼中只有聲量，在《天下雜誌》滿意度中才會排名倒數。（圖／記者陳明安攝，2024.09.30）
▲台北市長蔣萬安被民進黨議員顏若芳質疑眼中只有聲量，在《天下雜誌》滿意度中才會排名倒數。（圖／記者陳明安攝，2024.09.30）
《天下雜誌》今（30）日公布縣市首長滿意度排行，台北市長蔣萬安滿意度僅64.2分、排名全國倒數第五，民進黨台北市議員顏若芳批評蔣市府「眼中只有聲量的下場，就是如此」。對此，北市府副發言人李政軒表示，市府對所有數據評比都會列為參考，施政也一定以增進市民最大福祉為考量，並非憑聲量做事；相信是誰「看聲量就開槍」社會也自有公論。

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針對議員批評蔣萬安市長滿意度調查表現不理想，北市府副發言人李政軒表示，這次《天下雜誌》評比台北在總體競爭力進步一名，各項指標如文化教育、醫療與健康、治安滿意度及高齡友善環境度皆為六都冠軍，經濟和環境面向亦名列六都第二，尤其在醫療品質滿意度上更是全國第一。

李政軒進一步補充，近期遠見雜誌〈2024年縣市總體永續競爭力調查〉中，北市總體競爭力蟬聯全國冠軍；在國際評比上，北市獲英國雜誌《Time Out》評選「全球最佳大眾運輸城市」全球第8、亞洲第3，是全台唯一進榜城市，蔣萬安全力實現「安全之都、運動之都、未來之都」三大施政願景，在國際上的表現受到肯定。

李政軒強調，綜觀北市各項指標，市府團隊會持續精進，回應市民的期待，台北的進步除了是市府團隊的努力、更要感謝市民朋友的參與響應。

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