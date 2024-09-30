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12歲就考上第一學府！大馬神童成歷年最年輕學生　錄取數學系

國際中心賴正琳／綜合報導

▲12歲神童考上馬來亞大學，成為創校以來最年輕的學生。（圖／翻攝自X）
▲12歲神童考上馬來亞大學，成為創校以來最年輕的學生。（圖／翻攝自X）
馬來西亞第一學府馬來亞大學近期錄取一名年僅12歲的男童，他通過A水準課程，並獲得馬來亞大學錄取，成為馬大歷史上最年輕的大學生。

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根據《星洲網》，12歲的巫裔男童依茲伊米爾是馬大自1962年創校以來，最年輕的大學一年級新生，他將入讀該校理學院數學系。

依茲伊米爾在六歲時，進入馬來西亞國立大學的天才學園（KPPN UKM)，八歲完成劍橋「O等級（O Level）」課程，11歲參加「A等級（A Level）」考試。

馬大校長拿督斯里諾阿祖說，伊米爾通過大學特別委員會的面試，並獲得大學評議會批准，正式在馬大深造。他說：「鑒於依茲伊米爾年紀尚小，希望各方給予他學習和適應大學生活的空間和隱私，讓他在一個有利於成長的環境中，順利完成學業。」

馬來亞大學簡稱馬大、UM，位於馬來西亞首都吉隆坡，是一所公立綜合性研究型大學，現在仍屬於「QS世界百強大學」。馬大也是馬來西亞歷史最悠久的大學，曾培育出五位馬來西亞首相、兩位馬來西亞副首相和一位新加坡總統，以及其他在馬來西亞及國外享有盛名的政治家、企業家和科學家等。

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