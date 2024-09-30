山陀兒颱風開啟「二次增強」！專家：挑戰強颱登陸　核心橫掃高雄

今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）在台灣腳邊龜速移動，由於發展環境良好，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風準備開始第2階段增強，甚至可能變成「強烈颱風」，週三（10/2）中午左右會以巔峰狀態登陸，颱風最強核心橫掃高雄、屏東地區，全台民眾務必留意天氣變化。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，山陀兒颱風暴風圈從中午開始，已經逐漸進入恆春半島，屏東、台東會陸續進入暴風圈，今（30）日越晚風雨越強，且山陀兒颱風有可能轉為強颱，明（1）日下午抵達恆春西南方後，會開始慢速大角度北轉，並以巔峰狀態在週三中午左右，登陸「高雄至屏東」一帶。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，山陀兒颱風最強核心將橫掃高雄、屏東，台南也在核心邊緣，同樣不可輕忽風雨，如果山陀兒颱風順利翻越中央山脈，預計週四（10/3）凌晨，颱風中心會在花蓮附近出海，之後加速北上，週四下午，北台灣脫離暴風圈。
氣象署技正林秉煜則說明，山陀兒颱風未來一天的移動速度都很慢，登陸後，颱風結構雖然會被中央山脈破壞，但整個環流都在台灣上空，影響仍會非常劇烈，另外還要注意的是，山陀兒颱風在登陸前可能和地形產生交互作用，因此實際登陸地無法預測，且登陸點也對風雨有決定性的影響，民眾請持續關注颱風動態。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，山陀兒颱風最強核心將橫掃高雄、屏東，台南也在核心邊緣，同樣不可輕忽風雨，如果山陀兒颱風順利翻越中央山脈，預計週四（10/3）凌晨，颱風中心會在花蓮附近出海，之後加速北上，週四下午，北台灣脫離暴風圈。
氣象署技正林秉煜則說明，山陀兒颱風未來一天的移動速度都很慢，登陸後，颱風結構雖然會被中央山脈破壞，但整個環流都在台灣上空，影響仍會非常劇烈，另外還要注意的是，山陀兒颱風在登陸前可能和地形產生交互作用，因此實際登陸地無法預測，且登陸點也對風雨有決定性的影響，民眾請持續關注颱風動態。
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