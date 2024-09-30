徐乃麟怒批楊繡惠：不要潑髒水！網友建議推「賤」諧音哏流量變現

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▲支持徐乃麟的網友留言力挺，引來徐乃麟本人回覆。（圖／徐乃麟 臉書）

▲有人建議徐乃麟可以將流量變現，趁著話題正熱順勢推出相關諧音哏的電商產品。（圖／徐乃麟 臉書）

資深女星楊繡惠日前開直播哭訴，錄製節目《天才衝衝衝》時被徐乃麟（乃哥）罵「妳最賤」，她揚言再也不會上對方的節目。乃哥則解釋只是順著對方的話做的節目效果，認為自己沒有罵對方的意思，所以拒絕道歉。時隔5日，徐乃麟在臉書上針對風波再度回應，怒喊：「絕不要往我身上潑髒水！」還有粉絲建議乃哥可以將流量變現，推出跟「賤」諧音哏有關的電商產品，例如「仙劍奇俠傳遊戲」之類。徐乃麟在臉書粉絲專頁上分享2024電商主播大賽的宣傳影片，底下湧入不少支持他的留言，有人寫下長篇回應力挺：「「乃哥是個孝順又愛國又非常善良的人，每次看到從南部遠道來參加麻將比賽的人，就很心疼她們那麼遠來。那個跟詐騙黨講話一樣粗俗的人，整天大肆宣傳強調自己孝順，乃哥不只孝順還顧家，父慈子孝，老婆秀外慧中，漂亮有氣質，這就是乃哥的福報。」乃哥也回覆網友，表示自己從小在長大北漂台北，對南部的朋友有著一份同鄉的溫暖，他直言：「我不是一個完美的人，但我有錯一定不閃躲，該認錯道歉，不是什麼大不了的事，但沒有的事絕不要往我身上潑髒水。」並反問人生在世誰又是完美的聖人呢？還有許多留言為他打油打氣：「支持乃哥，楊女無法配合節目效果，就別上綜藝節目」、「看完錄影後覺得乃哥真冤枉，一個女人自己無下限秀三流水準，沒叫她離開攝影棚夠好了」。除此之外有人建議徐乃麟將流量變現，除了輸不起乾拌麵，還可以考慮開始推出「blue不錄了」、「仙劍奇俠傳遊戲」這種諧音哏的電商產品，引來徐乃麟笑回：「哈哈哈，有哏」，還有人問：「如果參加了，輸的話能輸不起、喊你們很劍嗎？」徐乃麟則回覆：「哈哈，歡迎」。