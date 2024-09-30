黃紹庭涉浮報助理費！搜索前逃往中國3天　今下午遭裁定羈押禁見

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國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，26日在檢調收網前搭機前往廈門，一度鬧失聯，直到29日黃紹庭才自行搭機回台，剛下飛機就遭檢方拘提，訊後聲押禁見，高雄地院今（30）日下午召開羈押庭，法官認為黃紹庭涉嫌貪污罪嫌重大，有逃亡、串證之虞，裁准羈押禁見。檢調日前接獲檢舉，稱黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，貪汙金額恐高達8百萬，本（9）月26日一早兵分多路前往10處地點搜索，不過找不到黃紹庭本人，只好帶回黃的雙親以及服務處人員共17人，訊問後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任則遭聲請羈押，不過被法院裁定無保請回。檢方在26日收網前，黃紹庭被目擊清晨6點多，帶著大件行李搭上計程車離去，目的地直奔小港機場，並臨櫃購買早上7點30分的機票前往中國廈門，隨後就失聯。黃紹庭抵達中國後，27日曾自錄影片自清，強調自己沒犯法。黃紹庭昨入境後隨即被調查官拘提帶走，今天凌晨12時8分許移往高雄地檢署複訊，涉案躲大陸3天回台，加上漏夜偵詢，臉上顯露疲態，面對媒體詢問不發一語。