國際論壇與成果發表會聚焦5G專網創新應用

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▲DeepSig公司總監Peter Carson參觀國內5G專網創新應用展示，表示目前與臺灣廠商有合作關係。（圖／記者黃文德翻攝）

▲「The P5G INNOVATORS成果發表會」邀請國內5G專網成果表現非常優異的專家，提供實務應用分享。（圖／記者黃文德翻攝）

數位發展部數位產業署日前舉辦「5G Open Future國際論壇」與「The P5G Innovators成果發表會」兩場活動，聚焦在5G專網的創新應用與AI等新興科技的整合，邀請國內外產學專家與5G專網案例成熟的業者，共同探索5G行動通訊應用的未來發展，包含營運管理、互動導覽及安全防護等，並現場展示各產業領域5G專網應用體驗。數位發展部數位產業署副署長陳慧敏表示，5G專網應用已是當前產業推動數位轉型與升級的重要趨勢，數位發展部數位產業署也提出多項輔導計畫或補助專案，目前在不同領域也有很好的成果，包含智慧農業、智慧展演以及智慧醫療； 此次國際論壇特別邀請5G跟AI的國際專家分享國際趨勢、成果發表會也邀請5G專網成果表現非常優異的專家分享，現場展示內容也非常豐富。來自美國的DeepSig公司總監Peter Carson即以該公司利用AI技術提升5G專網效率的創新應用，指出透過AI對5G訊號的自動偵測、即時診斷、模型訓練等，不僅更有效率且準確率高，也更能發揮出5G系統的運作效益，在有限頻譜中供更多人使用。清華大學資訊工程學系特聘教授黃能富則分享結合5G專網及AIoT技術應用於永續農業案例。在焦點座談中，臺東大學校長鄭憲宗、中華電信執行副總暨技術長黃志雄、台灣數位光訊科技副執行長羅文龍等人也加入討論，並解析5G專網與AI結合在各領域的應用，以及商業化策略和創新解方。「The P5G Innovators成果發表會」則以「5G專網創新者」的角度提供實務應用分享。活動現場並有11家國內企業和機構參與5G專網創新應用展示，數位產業署期望透過此次論壇與成果發表會搭建跨領域業者交流平台，以現場展示提供解決方案廠商與需求方動態交流的機會，並藉由現場互動體驗與諮詢，協助產業5G專網解惑，創造更多服務創新應用擴散效果，為百工百業帶來創新機遇，並期盼透過5G專網賦能結合AI趨勢商機，啟動臺灣數位新未來。