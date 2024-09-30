周杰倫兒子超帥！7歲小小周打球照曝光　粉絲掀暴動：等你10年

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▲昆凌分享小小周打網球的照片，看起來架式十足、十分帥氣。（圖／昆凌IG）

▲周杰倫（右）與小小周（左）的長相幾乎一個模子刻出來，粉絲笑稱小小周有爸爸耍帥的影子。（圖／昆凌IG）

天王周杰倫與愛妻昆凌育有2女1子，分別為大女兒小周周（Hathway）、兒子小小周（Romeo）與小女兒Jacinda，一家5口生活甜蜜幸福。一向相當保護孩子隱私的昆凌，昨（29）日罕見在IG限動分享7歲小小周打球的帥氣模樣，令粉絲直呼：「長大還得了」、「太帥了！」昆凌昨日在IG限動分享兒子打球的畫面寫下：「我也想要有這樣的拉拍。」畫面中，小小周裸上半身，神情專注地在網球場上訓練，揮拍姿勢看似十分專業、架式十足，手臂上還有明顯的肌肉線條，儘管小臉被墨鏡圖案遮住一大半，依舊抵擋不住他的帥氣。照片曝光後，瞬間在網路上引發討論，粉絲紛紛化身迷妹直呼：「怎麼這麼帥啦」、「好可愛」、「長大還得了」、「再等10年可以！」事實上，昆凌去年8月就曾曬出周杰倫與小小周的同框照，畫面中父子倆戴著同款造型墨鏡，小小周的表情、嘴巴與動作都與周杰倫十分相像，令粉絲笑稱：「有爸爸耍帥的影子」、「根本複製人！」