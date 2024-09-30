NBA開季分析／金塊上季最難堪的教訓！　補進威少組新三巨頭爭冠

NBA金塊上季在西區季後賽次輪大戰7場不敵灰狼，且是在第三節一度領先達20分還被逆轉，灰頭土臉結束賽季。本季金塊捲土重來，仍就是奪冠大熱門，同時也補進後衛Russell Westbrook，盼能再度挑戰總冠軍。
美國媒體分析指出，「金塊最大的障礙是自己，以目前的陣容仍具備奪冠條件，但關鍵時刻太過依賴Nikola Jokić，而Jamal Murray狀態不夠穩定，也成為致命傷，因此如何找到更多可靠的得分點，成為金塊本季最重要的課題。」
Russell Westbrook的加入，成為金塊本季最重要的補強之一，雖然Westbrook近年退化明顯，已不在是當年意氣風發的「大三元製造機」，但他的經驗和實力，仍會是一名稱職的替補，甚至是金塊調度上的一枚活棋。
美媒：Westbrook成為活棋
Nikola Jokić被評為是目前西區的最佳中鋒，甚至還具備控球的能力，只要Jokić坐鎮，金塊就會是奪冠的熱門球隊之一。
不過美國媒體也點出問題，「鋒線上的替補能量不足，缺乏第二套陣容的深度，因此只要Jokić熄火，就很容易出現瞬間崩盤的困境，上季季後賽西區次輪G7，就是血淋淋的例子。」
根據《球王體育賽事inplayZ》討論區也整理出的最新奪冠盤口顯示，金塊目前以12倍暫居全聯盟第5，僅次於塞爾提克、雷霆、七六人和尼克。
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Russell Westbrook的加入，成為金塊本季最重要的補強之一，雖然Westbrook近年退化明顯，已不在是當年意氣風發的「大三元製造機」，但他的經驗和實力，仍會是一名稱職的替補，甚至是金塊調度上的一枚活棋。
美媒：Westbrook成為活棋
Nikola Jokić被評為是目前西區的最佳中鋒，甚至還具備控球的能力，只要Jokić坐鎮，金塊就會是奪冠的熱門球隊之一。
不過美國媒體也點出問題，「鋒線上的替補能量不足，缺乏第二套陣容的深度，因此只要Jokić熄火，就很容易出現瞬間崩盤的困境，上季季後賽西區次輪G7，就是血淋淋的例子。」
根據《球王體育賽事inplayZ》討論區也整理出的最新奪冠盤口顯示，金塊目前以12倍暫居全聯盟第5，僅次於塞爾提克、雷霆、七六人和尼克。