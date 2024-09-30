李亦伸專欄／NBA熱火隊教父Pat Riley！鐵血有義還是現實無情？

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▲「士官長」Jimmy Butler在球隊被淘汰之後，還沒有打算停下嘴巴，這也讓熱火總裁Pat Riley感到不滿，並當面在記者會上要他閉嘴。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃熱火士官長Jimmy Butler今年夏天跟熱火總管「NBA教父」Pat Riley關係很緊張，35歲Jimmy Butler合約還有兩年，2024-25賽季年薪4880萬美元，2025-26賽季5240萬美元（球員選項），今年7月8日以後熱火可以選擇跟Butler提前續約一年5860萬美元，Jimmy Butler也可以選擇放棄最後一年球員選項，跟熱火提前續約一分兩年1.13億美元合約。「Jimmy Butler能不能續約拿到最大合同，要看新賽季他的表現和健康狀況」Pat Riley接受媒體採訪時直接表達熱火態度，如果Jimmy Butler都沒辦法保持健康出賽，談什麼都沒用。熱火被對手輕鬆淘汰，Jimmy Butler不忘錄個視訊大噴口水消遣塞爾蒂克、尼克，「如果我能上場，我們就能擊敗他們。」鐵血教父Pat Riley當然凍未條公開批評自己當家球星Jimmy Butler，「連上場都沒有上場的人不該這樣挑釁對手『如果我上我們就贏了』，這樣假設毫無意義。」NBA史上大概沒有任何一個總管或老闆敢這樣不留餘地，當面開噴球隊頭號球星，Pat Riley獨一無二。事實上Pat Riley是個鐵血有義總管，執教生涯和擔任總管職務一直都在挖掘球員最大潛能，尤其是開發落選秀堪稱Riley文化，許多熱火退役球員都能進入熱火管理階層擔任助理教練或相關行政工作。但Pat Riley以團隊利益和前途為重的決策非常務實，甚至被評為現實無情。2016年夏天熱火看板球星Dwyane Wdae也曾遭遇Jimmy Butler這樣的待遇。當年34 歲Wade約滿渴望得到一分最大養老合約，但Pat Riley認為熱火需要補強甚至馬上完成重建，薪資空間不能再押在Wade身下，Pat Riley不但沒能給Wade一分滿意合約，據說只開出兩年4000萬美元，氣得Wade決定離開轉戰公牛。Dwyane Wade生涯三度為熱火做出犧牲。2010年夏天熱火組成LeBron James、Chris Bosh、Dwyane Wade三巨頭，Wade第一次降薪成就三巨頭合體，2014年夏天為了幫助熱火留住Chris Bosh並在自由市場拿下Luol Deng，Wade放棄2000萬合約改簽一分兩年3100萬美元合同。2015年夏天Dwyane Wade希望拿到一分年薪2000萬美元複數年養老合約在熱火退休，但Pat Riley依舊不肯，雙方僵持不下，最終Wade妥協用一年2000萬美元續約，留給熱火和Pat Riley更好自由市場操作空間。2016年夏天Pat Riley一心想要爭取Kevin Duarnt，更加不肯與Dwyane Wade續一長約，Wade只能負氣離開加入公牛。Jimmy Butler情況比Dwyane Wade幸運多了，Butler還有兩年一億美元在身，能不能跟熱火續約影響不大，只要士官長今年球季還能打出身價和數據，率領熱火打進東區決賽甚至總冠軍賽，Butler還是有跟Pat Riley叫板本錢。Pat Riley究竟是鐵血有義還是現實無情，你會怎麼看！