遭徐乃麟嗆「賤」！籃籃力挺楊繡惠被炎上　她開嗆酸民：一一封鎖

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▲徐乃麟近日因為被藝人楊繡惠指控遭他辱罵：「你最賤！」而引發軒然大波。（圖／天才衝衝衝 臉書）

▲籃籃和楊繡惠因為工作關係認識。（圖／楊繡惠 臉書）

資深女星楊繡惠日前公開抨擊知名主持人徐乃麟（乃哥），控訴對方在節目上對她辱罵：「妳最賤！」讓她心生不滿，於臉書上隔空開撕，事後徐乃麟對外表示只是節目效果，但女方卻不願接受，如今事件越演越烈，對此曾是乃哥左右手的啦啦隊女神籃籃也傳訊給楊繡惠表達關心，沒想到此舉卻讓外界產生聯想，質疑籃籃的舉動是在「背叛」徐乃麟，對此，楊繡惠也開直播回應：「一來一往真的有夠起肖，我都一一封鎖。」楊繡惠日前淚訴自己在《天才衝衝衝》遭徐乃麟辱罵：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵『妳最賤』，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」後續乃哥否認此事，坦言只是節目效果，網友間也掀起兩派論戰，最後搞到製作單位都出面發聲，指出：「經確認後，當天錄影現場主持人與藝人都相當敬業，錄影氣氛歡樂，沒有任何刻意辱罵的狀況。後續不少網友出面力挺徐乃麟，認為是楊繡惠開不起玩笑，不過同時也有不少人護航楊繡惠，兩人的共同好友胡瓜也喊話要徐乃麟道歉，而《天才衝衝衝》的節目班底籃籃後續也暖心問候楊繡惠：「姐，謝謝妳，我愛妳，我們都在妳身邊。深夜夜深人靜、需要抱抱，一通電話就算我不在妳對面、放假也沒關係，我會去擁抱妳。這個世界還是美好，有很多小朋友、唐寶寶、需要幫忙的人，等著我們去散播愛，我們要繼續努力給他們快樂，就算不在房間也沒關係。」沒想到此舉卻慘遭網友撻伐，質疑她「背叛」前輩徐乃麟。如今楊繡惠也開直播發聲，更回憶過往和籃籃一起到日本出外景，兩人一同抽空去吃美食，結束還去買了戰利品，更爆料籃籃買了一個大帳篷送她，讓她十分感動，後續更強調自己不想浪費時間在酸民身上，遇到不講理的網友就直接封鎖：「你不懂得同理心，我還要一來一往真的有夠起肖，我都一一封鎖。」