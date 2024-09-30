SHINee溫流、B1A4接力來台北！11月「同歡歌迷」　票價資訊大公開

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▲溫流以「Hola！」作為見面會主題，跟粉絲打招呼。（圖／開麗娛樂）

▲B1A4今年二度訪台會粉絲。（圖／網銀國際影視）

二代韓團11月接力來台！SHINee成員溫流、B1A4成員燦多、孔燦、CNU都曾在7月來台，今（30）日在宣布再登寶島舉辦專場，時間地點分別在11月2日於TICC、11月10日在台大體育館絲，詳細票價、售票日期一併大公開。溫流7月13日才在高雄開粉絲見面會，確定相隔3個多月再來台見台北粉絲，以《2024 ONEW FAN CONCERT 'Hola!' in TAIPEI》為主題舉辦新的亞洲巡迴見面會，活動將在10月從首爾出發，11月2日來到TICC台北國際會議中心與台灣粉絲再相聚。這次FAN-CON主題「Hola！」，在西班牙語中是「你好」的意思，除了是他專輯中《FLOW》的收錄曲，更代表溫流透過此次演出向粉絲打招呼，期待與大家再見面。屆時台北場的活動上，不僅可看到《FLOW》裡的歌曲所有舞台，還有許多精心策劃的互動環節，寵粉程度絕對讓粉絲大呼過癮。演出日期：2024年11月2日（六）18：00演出地點：TICC台北國際會議中心演出票價：5880元、4880元、3880元、2880元售票時間：2024年10月日7（一）12：00售票系統：KKTIX二代團B1A4成員燦多、孔燦、CNU曾在7月來台參加拼盤演唱會，相隔3個多月確定再訪台，將於11月10日在台大體育館舉辦專場。7月時，他們在林口演出送上回憶殺歌曲《SOLO DAY》、《What's Happening?》，讓粉絲直呼想看更多，成員也聽到大家心願，達成半年內來台2次的紀錄。演出日期：2024年11月10日（日）18：00演出地點：台大體育館一樓演出票價：5600元、4600元、3600元售票時間：2024年10月9日（三）12：00售票系統：ibon網站、7-11 ibon機台