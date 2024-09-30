蕭敬騰世紀婚禮倒數！終於曝光絕美婚紗照　老婆罕見秀出傲人上圍

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▲蕭敬騰（左）和老婆Summer（右）的婚紗照十分逗趣。（圖／IG jam_hsiao0330）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）在去年6月份和經紀人老婆Summer（林有慧）下跪求婚，收穫大批親友祝福，兩人也在同年10月19日完成登記，當時有親友出面爆料，兩人將在結婚一週年前一週，也就是今年的10月13日，於台北大直萬豪酒店補辦婚宴，如今婚禮倒數，老蕭也壓抑不了隱藏了16年的愛意，在社群上曬出兩人的絕美婚紗照，羨煞眾人，而Summer也罕見展現好身材，露出傲人事業線，臉上更是洋溢著幸福的笑容。蕭敬騰今（30）日稍早，在IG曬出和Summer的婚紗照，只見Summer穿著白色婚紗，和蕭敬騰肩並肩坐著一同面對鏡頭，其中女方臉上流露的幸福感，讓不少粉絲會心一笑；而在另1張照片中，Summer手拿香檳，露出作勢要貪杯的傻笑，蕭敬騰則在一旁表現出激動的模樣，不僅讓粉絲全笑翻，更湧入留言區給這對佳偶送上祝福：「這才是最厲害的愛情帶領事業到達巔峰，直接完美詮釋了」、「這就是幸福的模樣」、「恭喜老蕭，祝幸福快樂！」而蕭敬騰也在配文中吐露心聲：「去年6月求婚，10月登記，正式成為人夫快滿1週年，這一年除了日常演出，我到挪威做了一張新專輯，演了15場音樂劇，完成了9場演唱會，接下來我要安排休假，帶蕭太太跟親友們，舉辦一場溫馨的聚會。」更曝光自己會收下親友的禮金，並全數捐出：「好多收到喜帖的親友問婚禮收不收禮金？當然收 !越大包越好 ! 但因為我們什麼都不缺，所以我們要把你們的愛，分享給需要的人，全數捐出，讓幸福延續出去，所以不要客氣，放心包給我們！」回顧蕭敬騰「寵妻狂魔」事蹟，求婚時他送給Summer的鑽戒不但是自己親自設計，鑽石也是託朋友買的，特地挑選13.33克拉的大小，看準尾數333的浪漫寓意，象徵無限且永遠除不盡；不只如此，蕭敬騰今年更在Summer生日時，包下數棟大樓的廣告螢幕看板，寫下：「夏天是Summer，Summer是林有慧，林有慧是阿豬瓜（小傻瓜），阿豬瓜今天生日，你永遠是我的阿豬瓜。」向女方深情告白，高調作風閃瞎粉絲。