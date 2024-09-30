不只山陀兒颱風！入秋「首波東北季風」也來　北台灣迎接濕冷地獄

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▲山陀兒颱風路徑還在往西北移動，預估週三登陸高屏一帶，週二至週四上半天，各地風雨最為劇烈。（圖／中央氣象署）

▲明天降雨主要還是集中在「花蓮、台東、恆春半島」，山陀兒颱風下半天轉向後，距離颱風最近的「屏東、高雄、台南」風雨也將變明顯。山陀兒颱風

▲今年第18號颱風「山陀兒」逼近且有登陸機會，氣象署預估北部、東半部、中南部山區，從今日開始至週三（10/2）就會有明顯的雨量累積。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風已經開始對台灣造成影響，氣象署技正林秉煜說明，山陀兒颱風在過去3小時強度略為增強，已經是中度颱風上限，不排除登陸前變「強烈颱風」，，預估週三（10/2）颱風登陸後往北移動，台南以南、北台灣都要留意豪雨，此外，週三、週四（10/3）將有山陀兒颱風今天晚間8時中心在鵝鑾鼻南南西方約160公里海面上，以每小時6公里速度的速度，向西北西轉北前進，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。林秉煜指出，明天山陀兒颱風依舊會先往台灣西南部外海移動，下半天往北轉向，因此，等颱風轉向往高屏一帶前進時，山陀兒颱風預估在週三登陸「高雄至屏東一帶」，實際登陸時間和地點無法準確預測，，週三下半天，山陀兒颱風再朝東北移動，並通過中央山脈，這段期間；週四颱風從東部出海後才會加速遠離，此外，今年入秋首波「東北季風」也預計在週三至週四南下，因此北台灣、宜蘭天氣轉涼，，搭配降雨影響，體感的涼意非常明顯，民眾要留意穿搭以免感冒。至於颱風與東北季風是否產生「共伴效應」，林秉煜說明，目前看來，不過主要降雨熱區在海面上，對台灣影響可能有限，除非山陀兒，那就有機率在颱風出海後，剛好搭上東北季風，發生共伴效應讓北台灣、東北部出現異常降雨。