《蝙蝠俠》經典惡人組20多年後重逢！當年迴響超意外　現喚起回憶

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▲《蝙蝠俠4:急凍人》中鄔瑪舒曼（左）飾演妖媚的毒藤女，阿諾史瓦辛格則飾演詭異的急凍人，都是為難蝙蝠俠的反派。（圖／摘自IMDb）

人世間所有的相遇，儘管未必都是久別重逢，但曾經在《蝙蝠俠4：急凍人》中聯手作亂的「急凍人」阿諾史瓦辛格與「毒藤女」鄔瑪舒曼，近日卻真的再度聚首，還發布了合照在社群網站上，引起網友熱烈迴響。雖然當年這部備受外界期待的漫畫英雄續集大片，無論口碑或是票房表現都不如預期，甚至成為男主角喬治克隆尼永遠拿來自嘲的話題，可是阿諾與鄔瑪都曾經是好萊塢大牌，彼此再合體仍然喚起觀眾的回憶，連阿諾目前也在演藝界發展的帥氣兒子派屈克都來留言。在美國漫畫英雄電影史上，《蝙蝠俠4：急凍人》永遠有一席之地，卻不是參與這部片所有人員期望的：它差一點就埋葬了「蝙蝠俠」這位漫畫英雄未來推出真人電影的一切可能，更差點讓漫畫英雄片就此走入歷史，因為口碑太糟導致票房遠不如預期，絕大多數觀眾提到這部片都是不好的印象。原本阿諾史瓦辛格加入此系列，表現是引人好奇的，鄔瑪舒曼扮演妖姬「毒藤女」更是備受期待，結果導演喬伊舒馬克把此片拍成缺乏深度也不夠灰暗的爆米花娛樂，喬治克隆尼與鄔瑪舒曼的事業，幸運沒有受到太致命的打擊，阿諾原本如日中天的聲勢，卻明顯在此片後下滑，讓他乾脆把心一橫、退出幕前專心當加州州長，直到卸任後才又回到演藝圈。更加被影響的是扮演「羅賓」的克里斯歐唐納，本來走紅速度比曾經合作的麥特戴蒙、班艾佛列克、布蘭登費雪等都要快，在《蝙蝠俠4：急凍人》後突然從搶手小生在幾年內就乏人問津，最後轉進小螢幕主演《重返犯罪現場：LA》才重新站穩腳跟，但在大銀幕上就很少有再扮主角的機會。而「蝙蝠女」艾莉西亞席佛史東原先少女偶像掌門的地位，也很快被其他的年輕小美女取代。當初鄔瑪舒曼演「毒藤女」時，還沒有跟伊森霍克結婚，現在兩人的孩子都大了，也早就離異多年。阿諾史瓦辛格那時也還和甘迺迪家族出身的主播瑪麗亞雪佛是外界眼中的閃耀夫妻，如今也早就離婚，可是再度相會，54歲的鄔瑪舒曼當然要比77歲鬍子、眉毛都斑白的阿諾要青春不少。阿諾在社群網站上寫道：「急凍人和毒藤女再會合，小心了，蝙蝠俠。」鄔瑪也留言回應：「我們是爆炸性的二人組，注意了。」派屈克史瓦辛格則拿名劇作家尤金歐尼爾的的經典之作劇名來回應父親的照片：「冰人來了。」贏得破千網友點讚。