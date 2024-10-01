杜拜房市大放水！外國人購屋總稅率4％　1坪60萬、送黃金簽證10年

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▲杜拜目前房屋均單價60萬／坪，租金年投報率達8%，投資收益相當可觀。（模擬圖／艾沛思環球物業提供）

▲陳傑鳴提醒，杜拜雖然近年房市漲勢兇猛，但2014~2021年也曾歷經劇烈跌幅，投資人應謹慎。（圖／翻攝pexels）

台灣房市在「房貸水位拉警報」、「央行第七波打炒房」買氣迅速轉冷，阿拉伯聯合大公國中的杜拜，政府則是瘋狂吸引外資購買不動產，均單價60萬/坪，所有稅率僅課徵「土地註冊費」4%，其它稅率一率全免，購置1,800萬台幣以上不動產，還享有10年黃金簽證，大舉吸引外國人購屋。杜拜是阿拉伯聯合大公國城市之一，最為台灣人所知的，就是開採石油致富，不過，杜拜石油儲量有限，目前已降低石油開採收益，轉向規劃貿易、旅遊，大舉推動房地產，吸引海外金融、企業進駐。艾沛思環球物業顧問有限公司總經理陳璿凱表示，杜拜位於阿拉伯，土地大多為沙漠，價值不高，平均房價約新台幣60萬/坪，城市多為人造綠洲，海邊也有許多人造島，近年為了吸引外國人購買不動產，大量降低稅率，房市相當旺盛，以近一年來說，房價年增16%、租金年增24%。外國人購買杜拜不動產，只要支付過戶費(土地註冊費)總價的4%，其它如持有稅、所得稅、增值稅等全免，且外國人只要持有杜拜不動產，就享有黃金簽證，新台幣價值800萬以上2年、1,800萬以上，10年，時間到期後，只要確認不動產未變賣，就能續簽。他舉例，目前如台灣可購買到的建案「Sobha Solis」，規劃1~3房，總價867~3,334萬，出租投報率約8%，出租對象多為英國等歐美人士，如果以千萬房產計，每年可獲得約80萬租金，扣除約16%物管費用後，約剩67萬，收益相當可觀。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，杜拜房產美元計價，且在政府低稅政策下，大量吸引新居民，確實已成為全球房產投資新天堂，短短4年，住宅房價漲幅達86.1%，且呈現持續走高態勢，確實相當驚人雖然杜拜房市看似前景大好，不過，陳傑鳴也提醒，所有投資都有風險，杜拜房價波動性大，前波房價反轉時，房價就一路走低，VPI房價指數就從2014年的172.5，到了2021年最低只剩下100，跌幅超過4成，顯見杜拜屬於新興發展區塊，市場波動性高，投資杜拜房產不是有穩贏局面。對台灣投資人而言，在杜拜買房也需注意，台灣飛往杜拜時間長，且需要辦理簽證，看房的時間和金錢成本都比較高，另外，由於中東局勢變化大，應留意建商狀態，確認建案否順利完工，同時，在持有成本上，雖然稅率極為優惠，也要留意是否由其它成本，如修繕、物管等，投資人做任何決定前應謹慎評估。