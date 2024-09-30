施顏宗、陳奕綸簽賭籃球獲利約10萬元！SBL柏力力球團強調零容忍

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▲台灣籃壇又爆出涉賭案，TPBL台灣新竹御嵿攻城球員施顏宗傳出遭地檢署約談、以2萬元交保。（圖／攻城獅提供）

施顏宗、陳奕綸又被抓到簽賭！前SBL彰化柏力力球員施顏宗、陳奕綸今（30）傳出遭到刑事局依賭博等罪嫌送辦，柏力力球團日前透過聲明強調，對於涉賭球員採取零容忍的態度。雖然陳奕綸早在7月已未獲柏力力的續約，而轉戰台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅的施顏宗也遭到開除終止合約。去年中華民國籃球協會曾強調，將對涉案人士將祭出永不錄用嚴厲處分，而且不准進入場館，同時禁止擔任教練、裁判及球員經紀人，不過假球、簽賭案一再發生，重創台籃。