施顏宗、陳奕綸簽賭籃球獲利約10萬元！SBL柏力力球團強調零容忍

施顏宗、陳奕綸又被抓到簽賭！前SBL彰化柏力力球員施顏宗、陳奕綸今（30）傳出遭到刑事局依賭博等罪嫌送辦，柏力力球團日前透過聲明強調，對於涉賭球員採取零容忍的態度。根據刑事局偵辦超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷涉嫌打假球案時，發現當時涉案球員與時任柏力力球員有密切聯繫，最後查出32歲施顏宗、26歲陳奕綸皆有向組頭邱男下注簽賭第20屆SBL賽季期間球賽比分，去年4月22日比賽，柏力力以2分差逆轉勝裕隆隊，二人獲利約10萬元，全案詢後依涉嫌賭博及違反運動彩券發行條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。
吳季穎涉網路簽注 施顏宗也涉賭
刑事局偵辦超級籃球聯賽聯盟（SBL）涉打假球案，去年10月間查獲SBL裕隆球員吳季穎涉網路簽注自家球隊外，檢警又掌握線索，時任彰化柏力力球隊的施顏宗、陳奕綸，也在去年4月間，與邱姓組頭配合，預先壓注球賽比分大小，去年4月22日比賽，以2分差逆轉勝裕隆隊，二人獲利約10萬元。
雖然陳奕綸早在7月已未獲柏力力的續約，而轉戰台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅的施顏宗也遭到開除終止合約。去年中華民國籃球協會曾強調，將對涉案人士將祭出永不錄用嚴厲處分，而且不准進入場館，同時禁止擔任教練、裁判及球員經紀人，不過假球、簽賭案一再發生，重創台籃。
柏力力日前透過聲明提到，球隊是集合在地企業與球迷的力量支持成立，希望讓年輕球員能有舞台完成自己未竟的籃球夢，不過對於球員涉賭採取零容忍的態度，如有涉賭將會送請檢調偵辦，依法究責，沒想到還是有球員涉案。
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刑事局偵辦超級籃球聯賽聯盟（SBL）涉打假球案，去年10月間查獲SBL裕隆球員吳季穎涉網路簽注自家球隊外，檢警又掌握線索，時任彰化柏力力球隊的施顏宗、陳奕綸，也在去年4月間，與邱姓組頭配合，預先壓注球賽比分大小，去年4月22日比賽，以2分差逆轉勝裕隆隊，二人獲利約10萬元。
雖然陳奕綸早在7月已未獲柏力力的續約，而轉戰台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅的施顏宗也遭到開除終止合約。去年中華民國籃球協會曾強調，將對涉案人士將祭出永不錄用嚴厲處分，而且不准進入場館，同時禁止擔任教練、裁判及球員經紀人，不過假球、簽賭案一再發生，重創台籃。
柏力力日前透過聲明提到，球隊是集合在地企業與球迷的力量支持成立，希望讓年輕球員能有舞台完成自己未竟的籃球夢，不過對於球員涉賭採取零容忍的態度，如有涉賭將會送請檢調偵辦，依法究責，沒想到還是有球員涉案。