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施顏宗、陳奕綸簽賭籃球獲利約10萬元！SBL柏力力球團強調零容忍

運動中心/綜合報導

▲施顏宗涉嫌捲入之前的SBL假球案並被列為被告，攻城獅球團聲明此案非其效力期間所發生，但仍決定即刻終止合約。（圖／取自施顏宗臉書）
▲施顏宗涉嫌捲入之前的SBL假球案並被列為被告，攻城獅球團聲明此案非其效力期間所發生，但仍決定即刻終止合約。（圖／取自施顏宗臉書）
施顏宗、陳奕綸又被抓到簽賭！前SBL彰化柏力力球員施顏宗、陳奕綸今（30）傳出遭到刑事局依賭博等罪嫌送辦，柏力力球團日前透過聲明強調，對於涉賭球員採取零容忍的態度。根據刑事局偵辦超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷涉嫌打假球案時，發現當時涉案球員與時任柏力力球員有密切聯繫，最後查出32歲施顏宗、26歲陳奕綸皆有向組頭邱男下注簽賭第20屆SBL賽季期間球賽比分，去年4月22日比賽，柏力力以2分差逆轉勝裕隆隊，二人獲利約10萬元，全案詢後依涉嫌賭博及違反運動彩券發行條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

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吳季穎涉網路簽注　施顏宗也涉賭

刑事局偵辦超級籃球聯賽聯盟（SBL）涉打假球案，去年10月間查獲SBL裕隆球員吳季穎涉網路簽注自家球隊外，檢警又掌握線索，時任彰化柏力力球隊的施顏宗、陳奕綸，也在去年4月間，與邱姓組頭配合，預先壓注球賽比分大小，去年4月22日比賽，以2分差逆轉勝裕隆隊，二人獲利約10萬元。

雖然陳奕綸早在7月已未獲柏力力的續約，而轉戰台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅的施顏宗也遭到開除終止合約。去年中華民國籃球協會曾強調，將對涉案人士將祭出永不錄用嚴厲處分，而且不准進入場館，同時禁止擔任教練、裁判及球員經紀人，不過假球、簽賭案一再發生，重創台籃。

柏力力日前透過聲明提到，球隊是集合在地企業與球迷的力量支持成立，希望讓年輕球員能有舞台完成自己未竟的籃球夢，不過對於球員涉賭採取零容忍的態度，如有涉賭將會送請檢調偵辦，依法究責，沒想到還是有球員涉案。

▲台灣籃壇又爆出涉賭案，TPBL台灣新竹御嵿攻城球員施顏宗傳出遭地檢署約談、以2萬元交保，攻城獅得知消息後即刻開除。對此攻城獅GM張樹人也在受訪時做出回應，稱球團是在今天早上才知道此事，也立刻就和當事人求證，證實後立刻以高道德標準將其開除，至於施顏宗的處置，TPBL聯盟聲明表示將依照規章處以重罰。（圖／攻城獅提供）
▲台灣籃壇又爆出涉賭案，TPBL台灣新竹御嵿攻城球員施顏宗傳出遭地檢署約談、以2萬元交保。（圖／攻城獅提供）

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