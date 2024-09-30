快訊／NBA傳奇中鋒Dikembe Mutombo驚傳因腦癌過世！享年58歲

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▲Dikembe Mutombo因為腦癌過世，享年58歲，招牌搖手指成絕響。（圖／美聯社／達志影像）

▲Mutombo在美國唸書時，延續了喬治城大學的高大中鋒傳統。（圖／美聯社／達志影像）

▲Dikembe Mutombo近25年都在幫助家鄉剛果，他酷愛喝咖啡，還創立咖啡公司，協助更多婦女取得工作機會。聯盟後來在Dikembe Mutombo等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。（圖／美聯社／達志影像）

Dikembe Mutombo過世！NBA名人堂中鋒穆湯波（Dikembe Mutombo）2年前不幸罹患腦癌而在美國接受治療，Dikembe MutomboMutombo在美國唸書時，延續了喬治城大學的高大中鋒傳統。他被認為是喬治城大學上最優秀的阻攻手，他曾經在一場比賽中送出12次封阻，也創造了隊史紀錄。讀大學期間，因為他特殊的國際生背景，他參加了美國國會以及世界銀行的暑期實習。1991年畢業時取得語言學與外交的學士學位。1995-96賽季，Mutombo和金塊隊的合約到期，他決定以自由身份簽約亞特蘭大老鷹隊。Mutombo在老鷹仍然繼續自己的良好防守表現，並且有更上一層樓的趨勢。在老鷹期間他兩次榮膺最佳防守球員獎，多次入選最佳防守陣容。他在成功封蓋對手之後「搖手指」的動作還成為了自己的招牌。Dikembe Mutombo在場外一直是非常活躍的人，他後來學會多國語言，包括英語、法語、西語、葡語以及非洲中部5個方言，成立基金會建醫院、蓋學校幫助非洲的貧民，他也是全球NBA大使，幫忙推廣籃球運動，也曾來台參加活動。全名：Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo出生年月日：1966年6月25日（58歲）身高體重：7英尺2英吋（2.18公尺）、260英磅（118公斤）最高學歷：喬治城大學(1988~1991)位置：中鋒NBA選秀：1991年/輪次：1 / 總順位：4被丹佛金塊選中經歷：1991–1996 丹佛金塊1996–2001 亞特蘭大老鷹2001–2002 費城76人2002–2003 紐澤西籃網2003–2004 紐約尼克2004–2009 休士頓火箭