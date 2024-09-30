快訊／NBA傳奇中鋒Dikembe Mutombo驚傳因腦癌過世！享年58歲

Dikembe Mutombo過世！NBA名人堂中鋒穆湯波（Dikembe Mutombo）2年前不幸罹患腦癌而在美國接受治療，他今年58歲今（30）日傳出過世消息。「木桶伯」Dikembe Mutombo出生在非洲剛果的首都金夏沙，有9個兄弟姊妹，父親在教育部工作。高中時穆湯波因為身高優勢而被父親鼓勵學習籃球，成年後他長到218公分，前往美國念大學想要成為醫生，但又被大學教練鼓勵打籃球。終於在大二時Dikembe Mutombo加入校隊，創下單場12個阻攻的驚人演出，順利進入NBA發展。
Dikembe Mutombo招牌搖手指 與姚明組成雙塔
Mutombo在美國唸書時，延續了喬治城大學的高大中鋒傳統。他被認為是喬治城大學上最優秀的阻攻手，他曾經在一場比賽中送出12次封阻，也創造了隊史紀錄。讀大學期間，因為他特殊的國際生背景，他參加了美國國會以及世界銀行的暑期實習。1991年畢業時取得語言學與外交的學士學位。
Mutombo在1991年NBA選秀中，在首輪第四位被丹佛金塊隊選中。作為一名新秀，他入選了全明星陣容，平均每場拿下16.6分和12.3個籃板，還有接近3個阻攻。
1995-96賽季，Mutombo和金塊隊的合約到期，他決定以自由身份簽約亞特蘭大老鷹隊。Mutombo在老鷹仍然繼續自己的良好防守表現，並且有更上一層樓的趨勢。在老鷹期間他兩次榮膺最佳防守球員獎，多次入選最佳防守陣容。他在成功封蓋對手之後「搖手指」的動作還成為了自己的招牌。
身為聯盟最偉大中鋒代表，Mutombo曾加盟費城76人、紐約尼克、紐澤西籃網、在2004-05賽季開始之前，公牛隊將他交易至休士頓火箭。他成為了火箭隊新生代中鋒姚明的替補，組成了NBA最強大的禁區組合。2009年4月23日，Mutombo宣佈退休，結束他在NBA的18個球季。
身為禁區頂尖的防守球員，Dikembe Mutombo也極富個人特色，經典的蓋火鍋、搖手指動作一直為球迷津津樂道。還被台灣球迷稱為「木桶伯」，他在2004年到2009年效力火箭，跟姚明組成的雙塔，也讓球迷難忘。
Dikembe Mutombo在場外一直是非常活躍的人，他後來學會多國語言，包括英語、法語、西語、葡語以及非洲中部5個方言，成立基金會建醫院、蓋學校幫助非洲的貧民，他也是全球NBA大使，幫忙推廣籃球運動，也曾來台參加活動。
Dikembe Mutombo近25年都在幫助家鄉剛果，他酷愛喝咖啡，還創立咖啡公司，協助更多婦女取得工作機會。聯盟後來在Dikembe Mutombo等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。
Dikembe Mutombo 小檔案：
全名：Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo
出生年月日：1966年6月25日（58歲）
身高體重：7英尺2英吋（2.18公尺）、260英磅（118公斤）
最高學歷：喬治城大學(1988~1991)
位置：中鋒
NBA選秀：1991年/輪次：1 / 總順位：4被丹佛金塊選中
經歷：
1991–1996 丹佛金塊
1996–2001 亞特蘭大老鷹
2001–2002 費城76人
2002–2003 紐澤西籃網
2003–2004 紐約尼克
2004–2009 休士頓火箭
以上資料參考：維基百科
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Mutombo在美國唸書時，延續了喬治城大學的高大中鋒傳統。他被認為是喬治城大學上最優秀的阻攻手，他曾經在一場比賽中送出12次封阻，也創造了隊史紀錄。讀大學期間，因為他特殊的國際生背景，他參加了美國國會以及世界銀行的暑期實習。1991年畢業時取得語言學與外交的學士學位。
Mutombo在1991年NBA選秀中，在首輪第四位被丹佛金塊隊選中。作為一名新秀，他入選了全明星陣容，平均每場拿下16.6分和12.3個籃板，還有接近3個阻攻。
1995-96賽季，Mutombo和金塊隊的合約到期，他決定以自由身份簽約亞特蘭大老鷹隊。Mutombo在老鷹仍然繼續自己的良好防守表現，並且有更上一層樓的趨勢。在老鷹期間他兩次榮膺最佳防守球員獎，多次入選最佳防守陣容。他在成功封蓋對手之後「搖手指」的動作還成為了自己的招牌。
身為聯盟最偉大中鋒代表，Mutombo曾加盟費城76人、紐約尼克、紐澤西籃網、在2004-05賽季開始之前，公牛隊將他交易至休士頓火箭。他成為了火箭隊新生代中鋒姚明的替補，組成了NBA最強大的禁區組合。2009年4月23日，Mutombo宣佈退休，結束他在NBA的18個球季。
身為禁區頂尖的防守球員，Dikembe Mutombo也極富個人特色，經典的蓋火鍋、搖手指動作一直為球迷津津樂道。還被台灣球迷稱為「木桶伯」，他在2004年到2009年效力火箭，跟姚明組成的雙塔，也讓球迷難忘。
Dikembe Mutombo在場外一直是非常活躍的人，他後來學會多國語言，包括英語、法語、西語、葡語以及非洲中部5個方言，成立基金會建醫院、蓋學校幫助非洲的貧民，他也是全球NBA大使，幫忙推廣籃球運動，也曾來台參加活動。
Dikembe Mutombo近25年都在幫助家鄉剛果，他酷愛喝咖啡，還創立咖啡公司，協助更多婦女取得工作機會。聯盟後來在Dikembe Mutombo等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。
Dikembe Mutombo 小檔案：
全名：Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo
出生年月日：1966年6月25日（58歲）
身高體重：7英尺2英吋（2.18公尺）、260英磅（118公斤）
最高學歷：喬治城大學(1988~1991)
位置：中鋒
NBA選秀：1991年/輪次：1 / 總順位：4被丹佛金塊選中
經歷：
1991–1996 丹佛金塊
1996–2001 亞特蘭大老鷹
2001–2002 費城76人
2002–2003 紐澤西籃網
2003–2004 紐約尼克
2004–2009 休士頓火箭
以上資料參考：維基百科