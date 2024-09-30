山陀兒颱風襲台！台鐵南迴線全線停駛　部分幹線視風雨情形調整

臺鐵公司因應山陀兒颱風，調整西部幹線、東部幹線、南迴線與支線列車行駛狀況，異動狀況如下：
10月1日12時前列車：
1、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
(1) 對號列車12時前列車正常行駛，除以下列車截短行駛：
1. 下行班次：
(1) 371次臺中=潮州間行駛。
(2) 161次南港=潮州間行駛。
(3) 105次基隆=新左營間行駛。
(4) 111次七堵=潮州間行駛。
(5) 113次七堵=嘉義間行駛。
(6) 115次基隆=嘉義間行駛。
(7) 511次(海線)起對號列車行駛至彰化站。
(8) 301次、501次全區間停駛。
2. 上行班次：
122次以前(含)各列次正常行駛，跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。
(2) 區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛。
2、 東部幹線：
(1) 對號列車：
1. 下行臺北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東。
2. 花蓮=臺東間停駛。
3. 北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛。
4. 408次、410次全區間停駛。
(2) 區間(快)車：
1. 下行臺北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形
機動調整。
2. 上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。
3. 花蓮=臺東間正常行駛，並視風雨情形機動調整。
3、 南迴線：全線停駛。
4、 支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整。
台鐵指出，有關退、換票及改乘相關訊息，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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1、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
(1) 對號列車12時前列車正常行駛，除以下列車截短行駛：
1. 下行班次：
(1) 371次臺中=潮州間行駛。
(2) 161次南港=潮州間行駛。
(3) 105次基隆=新左營間行駛。
(4) 111次七堵=潮州間行駛。
(5) 113次七堵=嘉義間行駛。
(6) 115次基隆=嘉義間行駛。
(7) 511次(海線)起對號列車行駛至彰化站。
(8) 301次、501次全區間停駛。
2. 上行班次：
122次以前(含)各列次正常行駛，跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。
(2) 區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛。
2、 東部幹線：
(1) 對號列車：
1. 下行臺北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東。
2. 花蓮=臺東間停駛。
3. 北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛。
4. 408次、410次全區間停駛。
(2) 區間(快)車：
1. 下行臺北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形
機動調整。
2. 上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。
3. 花蓮=臺東間正常行駛，並視風雨情形機動調整。
3、 南迴線：全線停駛。
4、 支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整。
台鐵指出，有關退、換票及改乘相關訊息，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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