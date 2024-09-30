山陀兒颱風襲台！台鐵南迴線全線停駛　部分幹線視風雨情形調整

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臺鐵公司因應山陀兒颱風，調整西部幹線、東部幹線、南迴線與支線列車行駛狀況，異動狀況如下：10月1日12時前列車：1、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：(1) 對號列車12時前列車正常行駛，除以下列車截短行駛：1. 下行班次：(1) 371次臺中=潮州間行駛。(2) 161次南港=潮州間行駛。(3) 105次基隆=新左營間行駛。(4) 111次七堵=潮州間行駛。(5) 113次七堵=嘉義間行駛。(6) 115次基隆=嘉義間行駛。(7) 511次(海線)起對號列車行駛至彰化站。(8) 301次、501次全區間停駛。2. 上行班次：122次以前(含)各列次正常行駛，跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。(2) 區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛。2、 東部幹線：(1) 對號列車：1. 下行臺北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東。2. 花蓮=臺東間停駛。3. 北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛。4. 408次、410次全區間停駛。(2) 區間(快)車：1. 下行臺北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。2. 上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。3. 花蓮=臺東間正常行駛，並視風雨情形機動調整。3、 南迴線：全線停駛。4、 支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整。台鐵指出，有關退、換票及改乘相關訊息，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。