颱風攪局！亞尼克100元生乳捲活動延後　路易莎新開麵包店買3送1

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▲亞尼克環球Global Mall新北中和開幕搶購「100元生乳捲」活動延後！全新聯名比利時「貝可拉極濃生巧生乳捲」等6款新品開賣。（圖／亞尼克提供）

▲今10月1日新上市的「巧克力奶蓋波士頓」450元(6吋)奶蛋素。（圖／亞尼克提供）

▲路易莎咖啡與主廚周俊宏合作，在台北大巨蛋開出全新「Louisa Bakery」麵包店。（圖／路易莎提供）

▲路易莎咖啡旗下全新品牌「Louisa Bakery」麵包店。（圖／路易莎提供）

颱風「山陀兒」（國際命名KRATHON）來勢洶洶，亞尼克原訂今（1）日進駐環球Global Mall新北中和，開幕祭出「100元生乳捲」連搶3天優惠活動！因考量顧客及所有工作人員安全，確定將延後至10月3日至10月5日舉辦，捲迷們可別白跑一趟。而路易莎咖啡全新「Louisa Bakery」麵包店也插旗台北大巨蛋B2花園綠廊，即日起至10月9日有麵包「買3送1」優惠一次整理。颱風攪局！亞尼克全新進駐環球購物中心Global Mall新北中和，原訂今展開的「100元冠軍原味生乳捲」排隊搶購活動確定將順延。改為10月3日至10月5日連續3天，祭出「100元冠軍原味生乳捲」每日限量30位（以人頭計，不可重複排隊購買；每人限購乙條，僅接受現金結帳），於10:30發放號碼牌，拿到號碼牌可在動線內等待入店，活動於11:00開賣。亞尼克環球中和店門市同步開賣使用貝可拉可可粉打造濃郁奶霜的「巧克力奶蓋波士頓派」，10月1日至11月13日憑隨享卡結帳可享嚐鮮價405元。同時開幕滿額贈享優惠，消費淨額滿1699元，贈送「敲實用 保冷袋」乙個（贈品限量300份，送完為止）；消費淨額滿3000元，贈送「冠軍原味生乳捲」乙條（市價380元，贈品限量200份，送完為止）。亞尼克與環球週年慶同步，會員好康放大「中和店」、「板橋店」同享，10月3日至10月16日「環球imall會員扣19點」可兌換190元新品「巧克力奶蓋波士頓派」加購券。提醒大家，加購活動須購買生乳捲系列單品，加購券僅限購買巧克力奶蓋波士頓品項，優惠不併用；每人限兌換一張，不得重複兌換；環球中和店每日限量20名，環球板橋店1F/B1每日各限量10名。地址：新北市中和區中山路三段122號1F（營業時間同百貨賣場調整）路易莎咖啡和台灣在地烘焙職人周俊宏合作，歷經近一年的研發，插旗台北大巨蛋B2花園綠廊，開出全新品牌「Louisa Bakery」麵包店。曾赴日本、法國、韓國研習，有十餘年的專業烘焙經驗的周俊宏，使用魯邦種與波蘭種天然酵母，選以日本昭和霓虹麵粉、杜蘭小麥、T55布瑟法國小麥粉、法國冠軍麵粉與伊思尼鹹奶油等多種高級食材，並融入擅長的台灣在地食材，打造多款歐風人氣與台式經典麵包。首推主打麵包「墨西哥辣椒香腸」酷似面具般外觀，吃得到杜蘭小麥的香氣與勁辣滋味；內含愛情靈藥布朗尼與手煮焦糖醬的「一次擁有愛情與麵包」，命名讓人會心一笑；「肉鬆砲彈」則以歐式天然酵母復刻印象台灣，驚奇加碼包入一整顆雞蛋；採用特殊製程的「脆脆菠蘿」，可一次吃到濕潤麵包體與脆皮菠蘿；少見泰奶布丁與斑斕布丁系列更有香草布丁與布蕾胖胖杯等選擇。現場擁有超過60種產品，手作蛋糕更以6吋480元、8吋720元超值優惠價格回饋消費者。即日起至10月9日還有「麵包買3送1」優惠開吃。地址：大巨蛋遠東Garden City 台北市信義區忠孝東路四段515號 B2花園綠廊5號店面