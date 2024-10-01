颱風動態整理！山陀兒「最新路徑、轉彎時間、風雨影響」一次看

山陀兒颱風路徑雖然詭譎，但對台灣的威脅卻不容小覷，中央氣象署示警，山陀兒已經在今天凌晨2時變成「強烈颱風」，且還有增強空間，預估今（1）日會持續移動到台灣西南部海面，隨後路徑花費1天的時間「往北轉向、往台灣前進」，明（2）日登陸「高雄至屏東一帶」，週四（10/3）從東半部出海。
山陀兒颱風路徑「準備轉向」 強度直逼強颱
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風位於巴士海峽，昨（30）日晚間已經通過恆春正南方，移動速度逐漸放緩，意味著颱風「準備開始轉向，進入重點關鍵期」。山陀颱風環流越來越紮實，最強核心持續鞏固中，已經在今天凌晨轉為強烈颱風，預估將以最強狀態，在明（2）日中午左右，於高屏地區登陸，颱風登陸地點可能擴大至台南，要嚴加防範。
山陀兒颱風「最劇烈風雨」抵達 北、東、南嚴防豪雨
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天上午，山陀兒颱風主要降雨還是在花東，高屏地區中午開始風雨進一步增強，越晚風雨越強勁；台南則需等到夜晚，颱風環流進一步北上，風雨才會增強，南台灣週三「全天狂風暴雨」，尤其颱風登陸前6小時到登陸後6小時，風雨最猛烈；北台灣的風雨，要等到颱風登陸、週四凌晨翻越中央山脈後，配合東北季風南下，風雨才會顯著增強。
天氣風險公司則提醒，今天晚間至明天一整天，重點關注「高屏、恆春半島、花東」的風雨最劇烈，明天下半天至週四，則是竹苗以北「風強雨驟」；山陀兒颱風登陸，強度受到中央山脈破壞，並捲入來自北方的乾冷空氣，強度會快速減弱，颱風中心在週四清晨前後就會從東半部出海。
風力部分，氣象署提醒，今天恆春半島、蘭嶼、綠島易有10至12級強陣風；屏東、台東、澎湖、馬祖有9至10級強陣風；高雄以北、宜蘭沿海空曠地區、金門有8至9級強陣風。屏東、高雄、台南、嘉義嚴防強風豪雨，沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。今天白天，新竹、苗栗、台中在背風側，有局部36度以上高溫。
不只山陀兒颱風要注意 入秋首波東北季風也來了
氣象署技正林秉煜補充，今年入秋首波「東北季風」預計在明天至週四南下，因此北台灣、宜蘭天氣會轉涼，明天低溫攝氏24度，週四低溫更只有攝氏22度，搭配降雨影響，體感的涼意非常明顯，民眾要留意穿搭以免感冒。
至於颱風與東北季風是否產生「共伴效應」，林秉煜說明，目前看來山陀兒颱風在移動到台灣東北方海域時，確實會有類似「共伴效應」的降雨，不過主要降雨熱區在海面上，對台灣影響可能有限，除非山陀兒「太晚北轉朝台灣登陸」或是「停留在台灣時間太長」，那就有機率在颱風出海後，剛好搭上東北季風，發生共伴效應讓北台灣、東北部出現異常降雨。
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臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風位於巴士海峽，昨（30）日晚間已經通過恆春正南方，移動速度逐漸放緩，意味著颱風「準備開始轉向，進入重點關鍵期」。山陀颱風環流越來越紮實，最強核心持續鞏固中，已經在今天凌晨轉為強烈颱風，預估將以最強狀態，在明（2）日中午左右，於高屏地區登陸，颱風登陸地點可能擴大至台南，要嚴加防範。
山陀兒颱風「最劇烈風雨」抵達 北、東、南嚴防豪雨
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天上午，山陀兒颱風主要降雨還是在花東，高屏地區中午開始風雨進一步增強，越晚風雨越強勁；台南則需等到夜晚，颱風環流進一步北上，風雨才會增強，南台灣週三「全天狂風暴雨」，尤其颱風登陸前6小時到登陸後6小時，風雨最猛烈；北台灣的風雨，要等到颱風登陸、週四凌晨翻越中央山脈後，配合東北季風南下，風雨才會顯著增強。
天氣風險公司則提醒，今天晚間至明天一整天，重點關注「高屏、恆春半島、花東」的風雨最劇烈，明天下半天至週四，則是竹苗以北「風強雨驟」；山陀兒颱風登陸，強度受到中央山脈破壞，並捲入來自北方的乾冷空氣，強度會快速減弱，颱風中心在週四清晨前後就會從東半部出海。
風力部分，氣象署提醒，今天恆春半島、蘭嶼、綠島易有10至12級強陣風；屏東、台東、澎湖、馬祖有9至10級強陣風；高雄以北、宜蘭沿海空曠地區、金門有8至9級強陣風。屏東、高雄、台南、嘉義嚴防強風豪雨，沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。今天白天，新竹、苗栗、台中在背風側，有局部36度以上高溫。
不只山陀兒颱風要注意 入秋首波東北季風也來了
氣象署技正林秉煜補充，今年入秋首波「東北季風」預計在明天至週四南下，因此北台灣、宜蘭天氣會轉涼，明天低溫攝氏24度，週四低溫更只有攝氏22度，搭配降雨影響，體感的涼意非常明顯，民眾要留意穿搭以免感冒。
至於颱風與東北季風是否產生「共伴效應」，林秉煜說明，目前看來山陀兒颱風在移動到台灣東北方海域時，確實會有類似「共伴效應」的降雨，不過主要降雨熱區在海面上，對台灣影響可能有限，除非山陀兒「太晚北轉朝台灣登陸」或是「停留在台灣時間太長」，那就有機率在颱風出海後，剛好搭上東北季風，發生共伴效應讓北台灣、東北部出現異常降雨。
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