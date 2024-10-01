美東碼頭罷工有望喊卡？外媒曝最新談判進度

美國東岸和墨西哥灣的港口罷工行動，當地時間週二凌晨12點過後就要展開，隨著罷工的最後期限逼近，勞資雙方迫切需要取得協商成果。外媒曝最新談判進度，代表美國東部和墨西哥灣沿岸碼頭產業的雇主、美國海事聯盟（USMX），已經與工會交換了薪資報價單。
根據《美聯社》報導，國際碼頭工人協會（ILA）威脅將於當地時間10月1日開始罷工，此舉可能會使不少港口癱瘓，這些港口負責處理美國約一半的船舶貨物進出量。
工會要求在6年內加薪77%，以應對通膨的速度，儘管許多ILA勞工的年薪高達20萬美元，但工會聲稱，這是必須透過「大量加班」才能達到的數字。而且除了加薪，ILA 還希望全面禁止用來裝卸貨物的起重機、貨櫃運輸卡車自動化。
美國海事聯盟透過聲明表示，雙方已經改變了先前的立場，希望全面恢復談判以達成協議。
不過，報導提到，雖然這為罷工取消留下一線希望，但還無法篤定協議一定能成功。
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工會要求在6年內加薪77%，以應對通膨的速度，儘管許多ILA勞工的年薪高達20萬美元，但工會聲稱，這是必須透過「大量加班」才能達到的數字。而且除了加薪，ILA 還希望全面禁止用來裝卸貨物的起重機、貨櫃運輸卡車自動化。
美國海事聯盟透過聲明表示，雙方已經改變了先前的立場，希望全面恢復談判以達成協議。
不過，報導提到，雖然這為罷工取消留下一線希望，但還無法篤定協議一定能成功。