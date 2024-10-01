颱風天搶買線上旅展！住宿券2900元住全台5飯店　844元午餐吃到飽

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▲持兩張聯合住宿券可入住長榮桂冠酒店（台北）20坪的豪華家庭套房包含四客早餐。（圖／長榮酒店提供）

▲持聯合餐券一張（最低售價1688元）可兌換長榮鳳凰酒店（礁溪）雙人自助早午餐兩客，不分平假日，等於每人最低只要844元就能午餐吃到飽。（圖／長榮酒店提供）

▲東南旅遊10月8日將推出線上旅展，優惠行程包含「日本北陸」搭乘星宇航空，入住五星飯店，造訪雪白童話合掌村，特惠3萬4900元起。（圖／東南旅遊提供）

長榮酒店自今（1）日起舉辦「Chill Chill旅遊趣」線上旅展，集結全台多家長榮酒店，開賣人氣聯合住宿券與聯合餐券。聯合住宿券中，最優惠為一次下單20張售價5萬8000元，每張平均2900元，一張可於平日入住全台長榮飯店共5館。而聯合餐卷下殺到最低1688元，可以到多家吃到飽，享有兩人午餐，等於每人只要844元。長榮酒店「Chill Chill旅遊趣」線上旅展即日起開賣，沿襲往年熱銷超值組合，聯合住宿券祭出套票組合：20張/套售價5萬8000元，每張平均2,900元；6張/套售價1萬9200元，每張平均3200元；此外，也提供單張住宿券3,399元。平日雙人甜蜜出遊只需持一張聯合住宿券可任選入住長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）雙人房一晚包含豐盛的自助式早餐；持三張住宿券入住長榮鳳凰酒店（礁溪）洋式客房一泊一食，房內浴池可獨享美人湯泉。此外，聯合餐券可於全台長榮酒店所屬十間餐廳兌換繽紛多樣的美食佳餚，包括雙人自助百匯、精緻中式套餐或特選伴手禮等多種品項，供您自由挑選。單張售價1788元，10張/套優惠價1萬6880元，等於每張平均1688元。持一張聯合餐券，到長榮桂冠酒店（基隆）咖啡廳可任選平日午餐或晚餐兩客自助式百匯，相當於原價76折。持一張到長榮桂冠酒店（台中）咖啡廳雙人自助餐外，還有長園中餐廳推出的中式經典吉祥套餐、點心坊明星伴手禮生乳捲或享譽海外的得獎巧克力。同樣持一張聯合餐券到長榮鳳凰酒店（礁溪），享有雙人自助早午餐兩客（不分平假日）。長榮酒店表示票券使用期限至2025年12月30日，長達14個月優惠期間，旅人可以更有彈性安排旅遊計畫早買早享受，同時也提供便捷的購買渠道，官網上除紙本票券外亦提供電子票券選項。東南旅遊也有「2024 ITF 線上旅展」，將於10月8日-11月4日登場，更加碼推出，購買線上旅展指定海外團旅，加碼抽「一年份國旅」玩到飽。此次東南旅遊ITF線上旅展期間，10月8日、10月15日、10月22日、10月29日每週二早上10:00推出「萬元週週搶」限量搶購活動。韓國首爾賞雪、釜山濱列車、濟州島探訪海女村，五日團旅最低只要8888元起。最搶手的北海道流冰船、日本環球影城、泰國芭達雅、義大利等熱門行程，僅限此檔每人激省萬元。另外，也推出「日本北陸」搭乘星宇航空，入住五星飯店，造訪雪白童話合掌村，旅展特惠3萬4900元起。此外，一年一度「華川鱒魚節」是韓國冬季最大慶典之一，包含冰釣山鱒魚、冰上滑雪等，旅展特惠只要2萬1888元起。