房市928檔期變「救我吧」！建商推案急煞　專家：不必排隊搶房了

房地產下半年重頭戲「928檔期」到來，業者原在9月初推估六都加新竹縣市推案總量達9776.5億元、直逼兆元，巨量將創下史上退案最巨的928檔期。未料，央行在9月19日祭出第七波信用管制打炒房突襲，全台不少大案紛紛延後推出。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言：「0928檔期變成『救我吧』檔期！」今年928推案只剩約2850億元，但對消費者來說的好消息就是不必排隊搶房了。
591新建案在9月13日公布928檔期推案調查，指出今年928檔期六都及新竹地區推案量合計9776.5億元，較去年大增3千億、年成長逾4成，寫下單一檔期史上新高。光是台北市就湧進2500多億，占全台近4分之1。
不過，央行隨後在9月19日祭出第七波信用管制，包含「全國第2戶限貸5成」、「名下有房產者再買房禁用寬限期」、「全國第3戶限貸3成」、「建商餘屋貸款限貸3成」等4大重拳，被視為是史上最嚴打房。
央行打房風雲丕變！建商退避三舍，暫避鋒芒
何世昌觀察，今年房市 928 檔期，全台六都不少大案紛紛延後推出，預估六都總推案量僅約 2850 億元；其中，台北市約 550 億元、新北市約 940 億元、桃園市約 260 億元、台中市約 650 億元、台南市約 150 億元、高雄市約 300 億元。
不過，他也強調，上述數據都是暫時預估值，因近期市況、政策變化大，建案動態極不明確，數據僅供參考。
何世昌分析，六都中可能維持原有進度公開銷售的指標建案，例如台北市「國賓大南港」、新北市「淡海科技智慧城」、桃園市「悅讀伊頓」、台中市「市政壹號廣場 No.1」、台南市「世界南科C」、高雄市「森悅」等案。
雖然第七波打炒房讓建商推案延後、投資客縮手觀望，也讓全台近7萬名房仲「剉在等」。但是，何世昌指出，對消費者最好的消息是不必排隊搶房了，「現在賞屋可以享受尊榮待遇，你就是業者掌心的寶」。
何世昌建議，有買房剛性需求、且有能力買房的首購族現在正是多看、多比較，累積看屋經驗值的好時機。不一定要買，但在看房子過程中，或許會不斷修正自己對房子的需求，目標會越來越明確。
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不過，央行隨後在9月19日祭出第七波信用管制，包含「全國第2戶限貸5成」、「名下有房產者再買房禁用寬限期」、「全國第3戶限貸3成」、「建商餘屋貸款限貸3成」等4大重拳，被視為是史上最嚴打房。
央行打房風雲丕變！建商退避三舍，暫避鋒芒
何世昌觀察，今年房市 928 檔期，全台六都不少大案紛紛延後推出，預估六都總推案量僅約 2850 億元；其中，台北市約 550 億元、新北市約 940 億元、桃園市約 260 億元、台中市約 650 億元、台南市約 150 億元、高雄市約 300 億元。
不過，他也強調，上述數據都是暫時預估值，因近期市況、政策變化大，建案動態極不明確，數據僅供參考。
何世昌分析，六都中可能維持原有進度公開銷售的指標建案，例如台北市「國賓大南港」、新北市「淡海科技智慧城」、桃園市「悅讀伊頓」、台中市「市政壹號廣場 No.1」、台南市「世界南科C」、高雄市「森悅」等案。
雖然第七波打炒房讓建商推案延後、投資客縮手觀望，也讓全台近7萬名房仲「剉在等」。但是，何世昌指出，對消費者最好的消息是不必排隊搶房了，「現在賞屋可以享受尊榮待遇，你就是業者掌心的寶」。
何世昌建議，有買房剛性需求、且有能力買房的首購族現在正是多看、多比較，累積看屋經驗值的好時機。不一定要買，但在看房子過程中，或許會不斷修正自己對房子的需求，目標會越來越明確。