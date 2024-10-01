賴清德飆罵將官延燒！李彥秀點「這原因」對立威沒幫助：很廉價

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傳出總統賴清德和晉升將官們茶敘時，不滿軍方將領未起立，讓他當場訓斥並摔手上資料，稍早國防部長顧立雄也證實有此事。對此，國民黨立委李彥秀認為，賴清德因為軍購交貨延宕、招募不力、軍紀廢弛、訓練不佳而震怒，全民都會認同叫好，但這次顯得有些廉價。針對賴清德傳出立威罵將官一事，國防部長顧立雄今天還原茶敘始末，稱「事前溝通沒清楚，所以反應可能不及，而賴清德突然進來；沒有震怒摔東西，只是嚴正表示，軍人要注重禮節。」對此，李彥秀指出，8月19日，賴清德總統邀請31位將軍入府茶敘爭議持續延燒，軍方更私下稱為「819震撼」。賴清德是生氣還是立威，或許每個人的感受不同，但是，整起事件背後，反映出來的態度與高度，反而是更讓人擔心的。李彥秀說，在軍方提交給府方的將軍簡歷中，居然還包括「籍貫」資料，顯見軍方的觀念與思維，仍停留在上個世紀90年代（1992年修訂戶籍法，廢除身分證「本籍」，改以出生地代之）。李彥秀續指，更讓人難以置信的是，事件曝光後，總統府知情人士的回應居然是「這是軍方沿襲已久的既定格式，與前總統蔡英文執政時並無不同」。「請問，事件過後，未來國防部未來仍依循慣例，將籍貫視為重要個資呈給總統嗎？」李彥秀認為，事件發生後，府方大可展現賴清德總統的高度，順勢要求軍方未來去除籍貫資料，結果府方第一時間反應，居然是將前總統蔡英文推出來當擋箭牌，其心可誅。李彥秀說，「弱勢者生氣，是無奈下的憤怒，」但是作為國家最高領導人還輕易動怒，恐怕反應的不僅是對權力的心虛，更是反應賴清德總統的身心狀態。「君子不怒而威，一怒而天下熄，」領導者既使發脾氣也必須是經過「精心設計」。李彥秀認為，如果賴清德因為軍購交貨延宕、招募不力、軍紀廢弛、訓練不佳而震怒，全民都會認同叫好，軍方更會知道總統關心什麼？在意什麼？但這次「總統之怒」，不僅對賴清德總統的權威絲毫沒有幫助，更顯得有些廉價。