新北派出所長遭「開車拖行」殉職！女毒蟲抓到了　殘忍畫面曝光

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▲土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，為攔查違停轎車，遭對方拒檢，拖行後撞擊護欄撞傷身亡。（圖／翻攝畫面）

▲今天凌晨警方找到肇事的陳姓女駕駛，陳女是毒品人口。（圖／翻攝畫面）

新北市土城分局清水派出所長劉宗鑫9月30日深夜巡邏時，為攔查30歲陳女駕駛的違停轎車，豈料陳女竟拒檢逃逸，導致劉男遭拖行數百公尺蓄意撞擊圍欄，當場不幸殉職，嫌犯陳女在今（1）日凌晨落網。據了解，清水派出所2名員警執行巡邏勤務，在深夜11時許攔查可疑車輛，所長劉宗鑫下車走到違停車輛的駕駛座一側，要求女駕駛下車，豈料陳女疑似心虛，立即踩油門加速逃逸，導致勾著車窗的劉姓所長一路被拖行約500公尺，撞上護欄倒地不起，人重傷當場沒了呼吸心跳，送醫搶救不治。根據現場監視器畫面可見，陳女駕車逼近內側分隔島，刻意讓劉姓所長去撞擊施工用護欄，導致劉遭撞擊後鬆手，當場殉職，且陳女見劉姓所長摔落，也未停下查看，而是加速逃逸現場，隨後棄車逃逸。今天凌晨警方找到肇事的陳姓女駕駛，陳女是毒品人口，當時搖下車窗接受盤查時疑似心虛，導致劉反應不及被勾走，最終喪命。市長侯友宜、市警局長等人，前往亞東醫院慰問家屬，同時保證一定盡全力以因公殉職辦理撫卹；土城警分局將成立治喪委員會，給予劉男家屬全力關懷與協助，另爭取最高撫恤金。