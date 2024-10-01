吳慷仁秒表態賀中國國慶　網嘆完全毀了「這兩部」作品與角色

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金馬影帝吳慷仁昨日正式宣布與中國「壹心娛樂」簽下經紀約，未料今（1）日隨即轉發《人民日報》貼文慶祝新中國成立75周年。對此臉書粉專「如履的電影筆記」提及，吳慷仁在《我們與惡的距離》飾演為隨機殺人犯辯護的人權律師「王赦」，在《華燈初上》中酒店老闆「寶寶」是一位變裝皇后，這些應該都是不會在中國劇出現的角色，認為吳這段時間的背叛言行，「完全把這些勇敢的角色和作品給毀了」。對於吳慷仁與中國經紀公司簽約後，今日隨即表態慶祝新中國成立75周年。如履的電影筆記提及，在《我們與惡的距離》中，吳慷仁飾演為隨機殺人犯辯護的人權律師「王赦」，出身清寒家庭，長大後決心協助弱勢。雖然不反對死刑，但他堅決捍衛程序正義，認為一格法治國家必須仔細剖析罪犯的動機和成因，才能依法將其處死，而不是為了消除群眾的憤怒驟然行刑。而在《華燈初上》中，吳慷仁飾演的酒店老闆「寶寶」是變裝皇后，畫著大濃妝，雖然不被主流社會所認同，但他依然對自己充滿自信，並留下了名言，「敬我們，希望未來的日子裡，不要再有後悔的事情發生」。粉專表示，這些應該都是在中國劇裡不會出現的角色，因為中國只有國家，沒有人權和個人自由，結果吳慷仁現在舔共舔得比誰都還要急，才剛過12時就在微博祝賀「我的祖國」生日快樂，認為吳慷仁應要向這些角色道歉，其這段時間的背叛言行，「完全把這些勇敢的角色和作品給毀了」。