詹皇、KD空檔卻不傳？Curry解釋奧運「驚天一投」：那是肌肉記憶

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NBA 2024-25賽季即將開始，但在今年夏天剛剛結束的巴黎奧運給人們留下的記憶仍然相當深刻。Stephen Curry拿下生涯在五環戰場的首金，他在奧運男籃金牌戰最後時刻接管比賽、率美國男籃擊敗法國隊奪金，讀秒階段頂著兩名法國球員強投三分、並且命中的畫面將成為永恆經典。至於當下為什麼沒有傳球給處於空檔LeBron James或Kevin Durant？Curry本人稱那時候他的動作都是由「肌肉記憶」在啟動，也特別感謝隊友，稱沒有這個團隊自己也沒辦法做到這些事。Curry在金牌戰砍下美國隊最高的24分，在終場前2分43秒他連續命中4記三分彈，徹底澆熄法國反撲氣焰。最後34.5秒，他面對兩名法國球員防守，很有信心的出手，球應聲入網，讓美國隊拉開93：87的分數優勢，最終也順利奪冠。事實上在Curry在投那一球時，James和KD都在另一側出現大空檔，但他仍然選擇出手，今天在NBA媒體日上，也有記者對Curry本人提出此問題，對此他笑著說：「我很擅長讀肢體語言，我重看了影片。當時我被兩人包夾，LeBron在側翼空位，可能會有機會，但KD選擇把球回傳給我。當他傳回來後，我的肌肉記憶開始啟動，我已經開始準備投籃，我看到有兩人在防我，但我已經處於節奏之中了。只要出手，我就覺得能進。」Curry也表示，自己出手投籃時，兩位法國球員似乎也沒料到他會直接投，「我想他們本來認為我會傳。但當球出手後，看到LeBron做出動作、替補席上的隊友們把頭仰起來的那種驚訝的表情——這正是這支隊伍的美妙之處，因為我們將能量和情感在這次奧運會中的全情投入，尤其是在對法國那一戰的逆轉和最後時刻的拼搏，所有人都知道這一刻有多重要，這將是我一生難忘的回憶。 」另外，Curry也強調雖然那一球是自己投進的，但若沒有隊友們的努力，他也無法完成，這一面金牌沒有團隊中的任何一人都無法拿到。