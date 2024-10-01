謝國樑會被罷免嗎？最新民調曝光　趙少康揭投票率才是關鍵

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10月13日將舉行基隆市長謝國樑罷免投票，前中廣董事長趙少康公布最新民調，45.15%的民眾不同意罷免，勝於22.32%同意罷免，不過，雖然不同意高於同意，但趙少康還是提醒，不能光看民調，一定要出門投票，若不投票的話，謝國樑是骨牌效應的第一張骨牌，未來全台都會掀起罷免烽火，不是民主常態。民調顯示，65.75%民眾知道基隆東岸商場爭議，基隆地方法院已經宣判基隆市政府勝訴，34.2％民眾不知道；至於是否滿意基隆市府勝訴，有14.18%非常滿意、30.36%滿意，13.08%不滿意、5.75％非常不滿意。民調也詢問，罷免基隆市長是民進黨幕後的政治操作，有19.31%非常同意、23.75%同意，24.4%同意、 10.62%非常不同意；民調也顯示，罷免投票45.15%會投不同意罷免、22.32％同意罷免。至於謝國樑的施政滿意度，10.84%非常滿意、39.76%滿意，20.09%不滿意、12.29%非常不滿意。趙少康說，從民調可見，不少民眾大多認為罷免是民進黨的操作，民進黨秘書長林右昌應該好好管民進黨的事情，像是賴清德下令綠委要全勤出席，結果只有21個綠委出席，林右昌應該管這個才對，去基隆攪和什麼？根本沒有任何基隆的民意。趙少康強調，雖然民調顯示，不同意罷免的比較高，但不要以為相差很多，基隆約30萬選民，同意罷免的22％將近7萬人，等於跟過去支持民進黨候選人得票數差不多，也就是說民進黨支持者很堅定罷免。趙少康提醒，民調只是參考，最重要的是一定要出門投票，否則若謝國樑變成破口引發骨牌效應，未來全台都會掀起罷免的烽火，這不是民主常態。趙少康也說，民進黨策略搞罷免，非常狠毒，但是很有效，民進黨的策略就是讓謝國樑疲於奔命，每天應付這些就頭昏腦脹了，上任一年多就搞罷免，奔䅰沒有任何正當性，最後的投票率還是大家最擔心的事。此份民調是在9月27日到29日針對基隆市20歲以上具有投票資格民眾，透過住宅電話隨機抽樣、手機後五碼隨機抽樣，完成電訪成功率為54.94%，成功完成電訪有效樣本數1079份，在95%信賴水準抽樣誤差正負2.98個百分點。